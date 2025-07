Home Programy i systemy Co spowalnia Twojego Windowsa 11? Microsoft rozpoczyna wielką akcję zbierania danych o wydajności

Co spowalnia Twojego Windowsa 11? Microsoft rozpoczyna wielką akcję zbierania danych o wydajności

Firma Microsoft próbuje dopieścić swój najnowszy system operacyjny Windows 11 do granic możliwości albo do poziomu, w którym ludzie chętnie przesiądą się na niego z “dziesiątki”. Pomimo tak wielu zmian, implementacji nowych funkcji i usprawnianiu już istniejących, od początku mierzy się w opiniach z problemem w wydajności, a każdy głupi wie, że ta kwestia jest tutaj najważniejsza. O ile wcześniej niektórzy mogli myśleć, że ten aspekt poprawy Microsoft omija szerokim łukiem, o tyle po ostatnich aktualizacji w kanałach Insider, wygląda na to, że mu zależy.