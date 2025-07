Wiesz, co się stanie z Windows 10, ale czy wiesz, co czeka pakiet Office 365? 

Microsoft wyłącza również wsparcie dla aplikacji pakietu Microsoft 365

Microsoft zakończy wsparcie dla systemu Windows 10 w październiku tego roku i tego samego dnia firma zaprzestanie również wsparcia dla aplikacji pakietu Microsoft 365, takich jak Word czy Excel. Mimo to, w celu zapewnienia płynnego okresu przejściowego, aplikacje te nadal będą funkcjonować, a gigant z Redmond rozszerzy wsparcie dla Microsoft 365 o aktualizacje zabezpieczeń na kolejne trzy lata, aż do 2028 roku.

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas przechodzenia na system Windows 11, firma Microsoft będzie nadal udostępniać aktualizacje zabezpieczeń dla aplikacji Microsoft 365 w systemie Windows 10 przez trzy lata po zakończeniu wsparcia technicznego dla systemu Windows 10. Aktualizacje te będą dostarczane za pośrednictwem standardowych kanałów aktualizacji, które zakończą się 10 października 2028 roku – wyjaśnia Microsoft

Dodatkowo firma Microsoft informuje, że jeżeli użytkownik ceni sobie dostęp do innowacyjnych funkcji pakietu Microsoft 365, takich jak narzędzia do tworzenia treści wspomagane sztuczną inteligencją, zachęca do aktualizacji na Windows 11. Brak takiej migracji wiąże się z ryzykiem utraty dostępu do tych nowości i pozostania w tyle za rozwijającym się ekosystemem.