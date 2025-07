Nvidia znowu zaskakuje graczy. Karty RTX 40 dostaną potężne dopalenie bez dodatkowych kosztów

Wykorzystanie technologii generowania klatek Smooth Motion

Nvidia udostępniła na swojej stronie deweloperskiej zapoznawczą wersję sterownika GeForce 590.26, który rozszerza funkcjonalność generowania klatek Smooth Motion na posiadaczy kart graficznych opartych na architekturze Ada Lovelace. To rozszerzenie ma zapewnić niemal dwukrotny wzrost liczby klatek na sekundę w szerokim spektrum tytułów gamingowych, co zostało potwierdzone przez VideoCardz.

Technologia Smooth Motion od grupy zielonych, obecnie wspierana przez karty GeForce RTX serii 50, może potrzebować czasu, zanim oficjalnie trafi na karty GeForce RTX serii 40. Smooth Motion jest podobna do technologii Fluid Motion od AMD i, co ważne, nie wymaga integracji DLSS przez deweloperów. Choć nie jest tak skuteczna jak Frame Gen czy Multi-Frame Generation, to nadal stanowi dobrą alternatywę dla poprawy wydajności gier na poziomie sterownika.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda to w praktyce, na kanale YouTube First Ever pokazano test PUBG, w którym Smooth Motion na RTX 4070 Ti znacząco poprawia wydajność. Liczba klatek na sekundę wzrosła z dwu- do trzycyfrowej, nawet o 60%. Opóźnienie renderowania było nieznaczne i niezauważalne, a wyższa płynność zapewniła lepszą rozgrywkę.

Niestety, ten magiczny sterownik jest dostępny tylko w wersji zapoznawczej, a do aktywacji Smooth Motion wymagany jest program Nvidia Profile Inspector z GitHub oraz konto deweloperskie Nvidii. Bez dostępu deweloperskiego użytkownicy będą musieli poczekać na finalną wersję, która ma ułatwić dostęp do tej funkcji. Niemniej jednak ten darmowy wzrost wydajności stanowi mocny argument dla posiadaczy kart RTX 40, którzy chcą uzyskać więcej klatek na sekundę bez kupowania nowego sprzętu.