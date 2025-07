Potężna moc w nowej przenośnej konsoli dzięki GPD Win Max 5 z procesorem AMD Strix Halo 

Co przyniesie nam specyfikacja sprzętowa procesora

GPD Win Max 5 pojawi się w dwóch konfiguracjach. Flagaowy model z AMD Ryzen AI Max+ 395 ma pełne 16 rdzeni CPU, 32 wątki i GPU Radeon 8060S. Alternatywą będzie słabszy AMD Ryzen AI Max 385 z 8 rdzeniami, 16 wątkami oraz grafiką Radeon 8050S. Oba układy pracują w regulowanym przedziale mocy od 45 do 75W. Topowy Ryzen AI Max+ 395 bazuje na architekturze Zen 5 w technologii TSMC 4 nm, oferując taktowanie bazowe 3 GHz z możliwością podbicia do 5,1 GHz.

Czytaj też: Microsoft przyznaje: jeśli Trump poprosi o dane Europejczyków, nie możemy odmówić

Podczas testów temperatura procesora utrzymywała się w przedziale 60-70°C, a układ graficzny pracował z częstotliwością 2300-2500 MHz. To całkiem przyzwoity wynik jak na taką wydajność, choć realne użytkowanie zweryfikuje te dane. Konsola zaoferuje 7-calowy ekran Full HD z odświeżaniem 120 Hz, technologią AMD FreeSync Premium i obsługą 10-punktowego dotyku. Wyświetlacz pokrywa całą przestrzeń barw sRGB i jest zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 6.

Producent przewiduje trzy opcje pamięci RAM:

32 GB LPDDR5x-8000

64 GB LPDDR5x-8000

128 GB LPDDR5x-8000

Wszystkie warianty wykorzystują czterokanałowy kontroler pamięci, kluczowy dla wydajności zintegrowanej grafiki. Do wyboru będą też dyski PCIe Gen 4 M.2 o pojemności 1, 2 lub 4 TB. Dodatkowo GPD Win Max 5 zachowa charakterystyczny mechanizm wysuwanego ekranu, pod którym kryje się pełnowymiarowa klawiatura QWERTY. Ze względu na wysoką moc, zastosowano zaawansowane chłodzenie: dwa wentylatory i cztery rurki ciepła. To konieczność przy pracy z mocą 55-60W w tak małej obudowie. Ciekawostką jest wymienna bateria działająca w trybie bezprzewodowym lub przewodowym.

Czytaj też: To narzędzie pozwala powrócić z Windows 11 na Windows 10 w pięciu kliknięciach i bez utraty danych

Wyzwania baterii dla tego sprzetu są intrygujące, ponieważ moc na poziomie 55-60W rodzi poważne wątpliwości co do autonomii. GPD deklaruje zaledwie około 2 godzin pracy przy intensywnym graniu i do 6 godzin przy lżejszych zadaniach. W zestawie może znaleźć się dodatkowa bateria o pojemności 80 Wh. Społeczność graczy wyraża uzasadnione obawy, a jeden z komentujących podkreśla potrzebę testów w realnych warunkach:

Czekam z niecierpliwością na testy przy 10-20 watach. Fakt, że GPD udało się uruchomić to przy 60 watach w handheldzie jest niesamowity, ale pokażcie mi wydajność przy 10-20 watach, a nawet 5 watach, żeby zobaczyć czy to w ogóle możliwe do wielogodzinnego użytkowania — Panther_Seraphin, użytkownik TechPowerUp

Czytaj też: Przeglądarki internetowe wkraczają w erę sztucznej inteligencji. Czy to koniec rozszerzeń?

Inny użytkownik zwraca uwagę na problem temperatury:

Przy 55-60 watach rozpraszanego ciepła w handheldzie żywotność baterii nie będzie problemem. Trzymanie w rękach urządzenia o temperaturze 95 stopni Celsjusza będzie czynnikiem ograniczającym — Visible Noise, użytkownik TechPowerUp

GPD Win Max 5 zadebiutuje na targach Chinajoy 2025 (1-4 sierpnia), a premiera zaplanowana jest na październik 2025 roku. To będzie praktyczny sprawdzian możliwości AMD Strix Halo w urządzeniach przenośnych. Choć zapowiedzi brzmią imponująco, dopiero codzienne użytkowanie pokaże, czy ta moc ma sens w tej małej konsoli.