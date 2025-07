Dlaczego karty graficzne są tak drogie? Przyczyn jest więcej, niż myślisz

Jeśli ostatnio próbowałeś złożyć komputer do gier, pewnie zauważyłeś, że karta graficzna pochłania lwią część budżetu. RTX 5090 kosztuje oficjalnie 2000 dolarów, ale w praktyce trzeba za nią zapłacić nawet 3000 dolarów. To już nie jest “normalnie” drogie – to zupełnie nowy poziom. Dane z Tom’s Hardware pokazują, że wiele GPU sprzedaje się za 50% więcej niż sugerowana cena, a eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Cła handlowe – problem z gwiazdką

Choć cła handlowe są często wymieniane jako główny winowajca, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Według oficjalnych informacji, do końca sierpnia 2025 roku oficjalne stawki celne na GPU wciąż są zawieszone. To oznacza, że dramatyczne podwyżki cen nie wynikają bezpośrednio z obecnych ceł.

Dlaczego więc wszyscy mówią o cłach? MSI już podniósł ceny o 15-25%w oczekiwaniu na przyszłe cła. To klasyczny przykład tego, jak sama niepewność może być równie destrukcyjna jak rzeczywiste podatki. Producenci wolą podnieść ceny “na zapas” niż ryzykować straty w przyszłości.

Prawdziwe przyczyny wysokich cen

Skoro cła na GPU są wciąż zawieszone, co tak naprawdę napędza obecne ceny? Problem jest wielowarstwowy i znacznie bardziej skomplikowany niż proste “wina ceł”.

Polityka producentów: Nvidia oficjalnie podniosła ceny niemal wszystkich swoich produktów o 5-10% dla kart gamingowych i 15% dla GPU do zastosowań AI. To strategiczna decyzja biznesowa, a nie wymuszenie przez cła.

Sektor AI wysysa zasoby: Rosnący popyt na GPU do zastosowań sztucznej inteligencji oznacza, że te same chipy TSMC, które mogłyby trafić do RTX 5070, zamiast tego lądują w droższych kartach dla centrów danych. To klasyczna konkurencja o ograniczone zasoby produkcyjne.

Kontrolowana podaż: Nvidia zaczęła wycofywać produkcję RTX 40-series już w zeszłym roku, celowo ograniczając dostępność starszych modeli. Podobnie AMD prawdopodobnie kontroluje dostawy, bo starsze karty, choć dostępne, są przeważnie przepłacone.

Brak konkurencji przybiera dramatyczne rozmiary

Szczególnie widać to w najwyższej półce, ale problem sięga głębiej. Najnowsze dane Jon Peddie Research pokazują, że Nvidia osiągnęła rekordowe 92% udziału w rynku GPU w Q1 2025. AMD spadło do zaledwie 8%, a Intel do 0%. To nie pomyłka – zero procent.

AMD zdecydowało się nie walczyć z Nvidią o segmenty high-end, zostawiając RTX 5090 bez prawdziwej konkurencji. Jak donoszą analitycy, AMD skupia się na mid-range z RX 9070 XT, która w najlepszym przypadku może dorównać RTX 5080 po podkręceniu.

Intel celuje w segment budżetowy z Arc B580, która faktycznie jest świetną kartą, ale jej podaż jest zbyt mała, żeby stworzyć realną konkurencję. Dodatkowo B580 również sprzedaje się powyżej sugerowanej ceny.

Skalperzy i niedobory napędzają spiralę wzrostu cen

Digital Trends ostrzega, że “mieszanka skalperów, niskich stanów na start i ceł Trumpa napędza ceny w górę w całym spektrum, prowadząc do większej liczby skalperów i więcej desperacji”. To błędne koło, które znamy z poprzednich kryzysów, ale tym razem jest gorsze.

TechRadar potwierdza, że “po krótkiej przerwie po krachu krypto-bańki w 2023 i 2024, ceny GPU znowu zaczęły rosnąć, gdy niedobory stanów i skalpering napędzają ceny najlepszych kart Nvidia”. W rzeczywistości “stało się praktycznie niemożliwe znalezienie GPU w cenie MSRP w 2025 roku”.

Eksperci z Windows Central radzą sprawdzanie sklepów co najmniej codziennie, bo karty w cenie MSRP “pojawiają się rzadko i natychmiast znikają”.

Przeszliśmy przez najgorsze – niemal wszystkie karty są dostępne w sklepach. Problem tkwi w cenach. Niestety, natychmiastowej poprawy nie widać na horyzoncie.

Czy warto teraz kupować kartę graficzną?

Eksperci jednogłośnie radzą: jeśli nie musisz koniecznie, lepiej poczekać. Są inne, tańsze sposoby na upgrade peceta, na których warto się skupić. Nie każdy element branży komputerowej ucierpiał tak mocno jak rynek kart graficznych.

Digital Trends przestrzega: “Jeśli potrzebujesz nowej karty graficznej teraz, prawdopodobnie będziesz musiał przepłacić. Więc zaplanuj budżet odpowiednio“. Z drugiej strony, niektórzy eksperci sugerują kupno teraz, zanim ceny wzrosną jeszcze bardziej przez dalsze cła.

Czytaj też: Nvidia znowu zaskakuje graczy. Karty RTX 40 dostaną potężne dopalenie bez dodatkowych kosztów

Lepsze czasy nadejdą, ale na razie pozostaje polowanie na promocje i czekanie na sporadyczne uzupełnienia stanów w sklepach po cenach sugerowanych przez producentów.