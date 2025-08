Nvidia przedłuża wsparcie dla Windowsa 10. Sterowniki GeForce dostępne do października 2026 roku

Nvidia publikuje nowy sterownik GeForce Game Ready, który rozszerza obsługę urządzeń z systemem Windows 10

Okazuje się, że producent kart graficznych zdecydował się wykroczyć poza harmonogram wyznaczony przez Microsoft. Choć firma z Redmond planuje zakończyć wsparcie dla Windows 10 w październiku 2025 roku, posiadacze układów GeForce RTX zyskają pełne aktualizacje sterowników aż do października 2026 roku. To oznacza dodatkowe dwanaście miesięcy, w których będą mogli liczyć na bieżące optymalizacje do nowych gier w dniu ich premiery. Taki gest ze strony Nvidii wydaje się rozsądnym posunięciem, biorąc pod uwagę realia rynku.

Nie powinno to specjalnie dziwić, skoro Windows 10 wciąż cieszy się ogromną popularnością pomimo dekady obecności na rynku. Nawet w połowie 2025 roku, gdy Windows 11 zdobył już 52% udziału wśród systemów Microsoftu, jego poprzednik trzymał się mocno z wynikiem 44,59%. Wygląda na to, że wielu użytkowników po prostu nie przekonują argumenty za migracją, a Nvidia doskonale to rozumie. Równolegle firma nie zapomniała o właścicielach starszego sprzętu — karty oparte na architekturach Maxwell, Pascal i Volta otrzymają kwartalne aktualizacje zabezpieczeń aż do 2028 roku, co daje imponujący, 11-letni cykl wsparcia. Trzeba jednak zaznaczyć, że po październiku 2025 te modele przestaną dostawać optymalizacje pod nowe tytuły, a wsparcie architektury CUDA zostanie dla nich wycofane w kolejnej aktualizacji toolkit-a.

Warto też wspomnieć o konkretnych korzyściach z najnowszej aktualizacji sterowników. Dodano kompatybilność z 62 nowymi monitorami obsługującymi technologię G-Sync, co znacząco poszerza ofertę dla miłośników płynnego obrazu. Ponadto poprawiono wydajność w grach “Clair Obscur: Expedition 33” i “Mafia: The Old Country”, z których ta druga zadebiutuje już 8 sierpnia. Cała ta sytuacja pokazuje, jak producenci sprzętu mogą łagodzić niechęć do aktualizacji systemowych. Podczas gdy Microsoft konsekwentnie promuje Windows 11, Nvidia daje użytkownikom oddech i czas na przemyślaną decyzję bez natychmiastowego pozbawiania ich najnowszych funkcji. To rozsądne podejście, choć oczywiście jest tylko odroczeniem nieuniknionego.