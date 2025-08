AYANEO prezentuje KONKR Pocket FIT, pierwszy handheld z ekranem 144 Hz na Androidzie 

AYANEO oficjalnie przedstawiło swój najnowszy przenośny sprzęt do gier – KONKR Pocket FIT. To pierwsze urządzenie z Androidem wyposażone w ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Przy okazji debiutuje nowa submarka KONKR, którą firma zapowiada jako połączenie wysokiej wydajności z przystępniejszą ceną. Nowy model ma stanowić konkurencję dla innych konsol przenośnych z Androidem. Producent podkreśla wyjątkowy stosunek ceny do możliwości, a jak donosi TechPowerUp, śmiało nazywa go “królem handheldów z Androidem” dla każdego gracza.