Nauka będzie jeszcze łatwiejsza. NotebookLM stworzy wideo z wielu treści

Google mocno zależy na rozwijaniu sztucznej inteligencji i uzyskaniu płynących z tego korzyści finansowych. Gemini to teraz flagowy produkt firmy, a firma chce zgromadzić do jego uczenia jak najwięcej danych, nawet jeśli odbędzie się to kosztem waszej prywatności. W tym wyścigu o najlepszą sztuczną inteligencję gdzieś na uboczu znajduje się narzędzie, które odmienia sposób uczenia się i syntezowania treści. NotebookLM to rozwiązanie, które nie tylko rozumie treści przesłane mu przez użytkownika, ale robi wszystko, by ich synteza dotarła do nas w miłej formie.

Choć początkowo było to rozwiązanie skupiające się na wyodrębnianiu i generowaniu tekstu, tak z czasem zostało rozbudowane o możliwość rozumienia wideo, a potem tworzenia podcastów na bazie zaserwowanej wiedzy. Ponadto NotebookLM jeszcze w maju stał się aplikacją na urządzenia mobilne. Coraz większa przystępność może być przepisem na zwiększoną popularność, a dla tych, którym nie w smak czytanie opasłych podsumowań czy nawet słuchanie podcastów, aplikacja zaangażuje jeszcze jeden zmysł.

NotebookLM już wkrótce podsumuje wiedzę w formie wideo

W środę Google za pośrednictwem bloga The Keyword ogłosił powstanie nowego narzędzia dostępnego dla użytkowników korzystających z NotebookLM. Nowością, która została zapowiedziana w maju podczas Google I/O, będzie tworzenie podsumowań wideo, które zmienią napakowane treściami pliki PDF, zdjęcia, prezentacje, notatki oraz publikacje w przystępne w odbiorze wideo. Dotychczas najbardziej przyjazną i przystępną formą odbioru skomplikowanych treści były podsumowania audio, przypominające podcast, w którym mogły wziąć udział dwa głosy.

NotebookLM podsumowuje wiedzę za pomocą wideo

Nowa funkcjonalność dodaje wymiar wizualny do podsumowań treści. Nie jest to jeszcze generowanie wideo całkowicie od nowa, a w znacznym stopniu rozwiązanie opiera się na grafikach i elementach wizualnych, które zostaną pobrane z plików. Siłą rzeczy na oficjalnym materiale przypomina to nieco prezentację, z tym że zamiast slajdów mamy fragmenty trwające po kilkanaście sekund, opatrzone wygenerowanymi automatycznie wypowiedziami. Google zapewnia, że rozwiązanie będzie też wytwarzać niezbędne do lepszego zrozumienia treści wizualne, a w obecnej formie najlepiej przyda się do przedstawiania twardych danych oraz zwizualizowania procesów zachodzących w danym zjawisku.

Przed stworzeniem podsumowania wideo możemy spersonalizować to, jak ma wyglądać podsumowanie wideo. Musimy w tym celu określić interesujące nas tematy, zaznaczyć cele, jakie chcemy realizować w nauce i opisać, do jakiej widowni ma być adresowany ten materiał. Na ten moment rozwiązanie działa wyłącznie w języku angielskim, ale jak zapewnia Google, jego dostępność będzie się zwiększała z czasem.

Jeszcze więcej ulepszeń w NotebookLM Studio. Łatwiej będzie stworzyć podsumowania dla wszystkich

To niejedyna nowość, jaka czeka na użytkowników korzystających z NotebookLM. Google chce rozwinąć platformę Studio do dzielenia się wiedzą, na przykład z uczniami czy kolegami z pracy. Nowością jest poprawiony interfejs, który pozwoli na lepsze zarządzanie wygenerowanymi oraz wgranymi treściami. Największą zmianą jest jednak możliwość tworzenia kilku formatów treści w jednym “notatniku” – oknie NotebookLM. To oznacza, że by przygotować podsumowanie wideo, podcast czy raport, nie będziemy musieli wgrywać tych samych źródeł kilkukrotnie.

Nowością jest także selektywne wykorzystywanie źródeł do przygotowywania materiałów podsumowujących. Przykładowo możemy wykorzystać tylko biografię Jamesa Joyce’a, by na jej podstawie przygotować podsumowanie audio, a następnie wygenerować wideo, które skupi się tylko na jego twórczości. Ponadto takie rozwiązania możemy potem udostępniać do wielu osób, podobnie jak cały nasz notatnik, a w przyszłości to grono zostanie powiększone dzięki tłumaczeniom podsumowań audio na wiele języków. W erze, w której nauka nie zawsze wydaje się tak interesująca jak błądzenie po mediach społecznościowych, to szansa na rozbudzenie (nie tylko) młodych umysłów.