NotebookLM jako darmowa aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android

Wspomniane podsumowania generowane przez AI na bazie wrzuconych do NotebookLM źródeł użytkownicy mogą pobierać do odsłuchu bez połączenia z internetem, co jest przydatne w miejscach z ograniczonym zasięgiem lub do oszczędzania danych komórkowych. To jeszcze nie koniec, bo możemy wchodzić w interakcje z prowadzącymi: zadawać pytania lub skierować ich w zupełnie nowym kierunku. A jakie źródła można dodać do aplikacji? Na obecnym etapie to adresy URL stron internetowych, filmów z YouTube’a, a także pliki PDF i tekst skopiowany np. ze schowka. W przyszłości planowane jest dodanie nowych typów danych wejściowych. Warto dodać, że w wersji online zintegrowano też Dokumenty Google i Prezentacje Google oraz pliki tekstowe, Markdown i audio (np. MP3).

Oczywiście zależnie od wersji (darmowa lub płatna), NotebookLM przyjmie do swoich trzewi różną liczbę źródeł. Na jeden notatnik przypada tam do 50 źródeł w wersji darmowej, a maksymalna objętość jednego źródła nie może przekraczać 500 tys. słów lub 200 Mb na plik. Łączna liczba słów na jeden notatnik wynosi maksymalnie 25 mln. W wersji płatnej (NotebookLM Plus / Google One AI Premium) liczba źródeł zwiększa się do 300, a łączna liczba słów w pojedynczym notatniku wzrasta do 150 mln. W obu przypadkach mamy do czynienia z możliwością zbudowania gigantycznej bazy wiedzy. Warto też wspomnieć o dodanej niedawno funkcji tworzenia map myśli (na razie tylko w wersji webowej), a także odkrywania źródeł. Szczególnie druga z nich wydaje się interesująca.

Możemy w niej wskazać obszar, który nas interesuje, a NotebookLM samodzielnie wyszuka dla nas źródła wiedzy. Dodatkowo zawarto tam przycisk Coś ciekawego (rozwiązanie na wzór szczęśliwego trafu), które dostarczy nam pakiet źródeł z wybranego losowo tematu. Świetny sposób na zdobywanie wiedzy, zbliżony do tego, co proponuje np. Wikipedia. Oczywiście na zapleczu NotebookLM działa rodzina modeli językowych Gemini i to jej zawdzięczamy coraz lepsze możliwości tego narzędzia w zakresie przetwarzania informacji oraz podsumowań audio (również w języku polskim, co już na obecnym etapie działa zdumiewająco dobrze). Sprawdźcie NotebookLM w wersji mobilnej dla Androida oraz iOS.