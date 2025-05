Android 16 w nowej stylówce, a w tle ekspansja Gemini. Co warto wiedzieć przed Google I/O 2025

W najbliższych miesiącach Gemini pojawi się na smartwatchach z systemem Wear OS. Może okazać się przydatne w sytuacjach, gdy telefon nie jest pod ręką (np. podczas gotowania, między spotkaniami, podczas jazdy rowerem). Użytkownicy będą mogli rozmawiać z asystentem AI używając naturalnego języka, ustawiać przypomnienia, jak również pytać o informacje z aplikacji (np. o restaurację z maila) bez konieczności wyjmowania telefonu. Równolegle Gemini będzie też w najbliższych miesiącach wprowadzany do Android Auto. Ulepszy dotychczasowe komendy głosowe i możemy liczyć m.in. na znajdowanie najlepszej trasy, wyszukiwanie punktów zainteresowania (np. stacji ładowania w pobliżu parku), streszczanie otrzymanych wiadomości, tłumaczenie odpowiedzi na inne języki, a Gemini Live może pełnić rolę asystenta podróży (np. podsumowywać wiadomości, streszczać książki).

Jeszcze w tym roku Gemini dołączy do telewizorów Google TV i będzie mógł rekomendować treści do oglądania (np. filmy akcji odpowiednie dla wieku dzieci), pomagać w nauce i odpowiadać na pytania (np. o układ słoneczny, wyszukiwanie odpowiednich filmów na YouTube). To jeszcz nie koniec, bo Gemini pojawi się również w urządzeniach rozszerzonej rzeczywistości. Jest obecnie integrowane z nową platformą Android XR, budowaną we współpracy z Samsungiem. Jeszcze w tym roku zobaczymy na rynku pierwszy headset koreańskiego producenta z z Gemini i Android XR. Reasumując, Google znacząco rozszerza zasięg Gemini, czyniąc ją kluczowym elementem ekosystemu Androida nie tylko na smartfonach, ale także na inteligentnych zegarkach (Wear OS), systemach samochodowych (Android Auto, Google Built-in), telewizorach (Google TV) oraz urządzeniach rozszerzonej rzeczywistości (Android XR).

Android 16 w nowych ciuszkach, ale pod maską też zmiany

Zacznijmy od tego, co widać gołym okiem. Język projektowania interfejsów Material 3 Expressive (stanowiący część systemu Material Design 3) jest pozycjonowany jako jedna z największych aktualizacji od lat i zrywa z monotonią, stawiając na bardziej ekspresyjną personalizację. Łatwiej będzie to zilustrować na konkretnych przykładach – pojawia się system naturalnych, sprężystych animacji – gdy odrzucamy powiadomienie, inne obok subtelnie reagują na to przeciągnięcie, a gdy odrywamy je od stosu odpala się haptyka. Podobne animacje występują w innych obszarach interfejsu (ekran ostatnio używanych aplikacji, suwak głośności, pasek powiadomień). Dodatkowo zastosowano rozmycie tła paska powiadomień, dla zapewnienia większego poczucia głębi. Material 3 Expressive pojawi się najpierw na urządzeniach Pixel z Androidem 16 i WearOS 6. Publiczna beta Androida 16 z Material 3 Expressive będzie dostępna jeszcze w maju.

Zaglądając pod maskę Android 16 szykuje dla użytkowników nowe funkcje i ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i prywatności. Obejmują one m.in. inteligentniejsze zabezpieczenia przed oszustwami telefonicznymi, pilotażowe ulepszone zabezpieczenia podczas połączeń dla aplikacji bankowych, inteligentniejsze wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym w Wiadomościach Google, weryfikator kluczy do walki z oszustwami i podszywaniem się, kompleksową ochronę przed kradzieżą mobilną, silniejsze zabezpieczenia w ramach Zaawansowanej Ochrony oraz inteligentniejsze zabezpieczenia przed złymi aplikacjami w Google Play Protect.