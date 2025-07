Samsung stawia na elastyczność. Seria Galaxy S26 pojawi się z wieloma asystentami AI

Przyszłoroczne flagowce Samsunga z ważną zmianą. Galaxy S26 położy kres monopolowi Google’a?

Już wcześniej dochodziły nas plotki, że zamiast jednego, dominującego asystenta, Samsung planuje otworzyć swój ekosystem na wielu partnerów, dając użytkownikom bezprecedensową swobodę wyboru i personalizacji. To strategiczne posunięcie ma na celu stworzenie bogatszego i bardziej elastycznego doświadczenia, które odróżni Galaxy S26 od konkurencji. Teraz dostaliśmy potwierdzenie tych doniesień.

W niedawnym wywiadzie dla Bloomberga, Won-Joon Choi, szef działu mobilnego Samsunga, potwierdził, że firma zamierza otworzyć swój ekosystem na wielu agentów AI. Oznacza to, że Google Gemini nie będzie już jedyną sztuczną inteligencją napędzającą smartfony Galaxy. Choi wyjaśnił, że Samsung zbudował elastyczną strukturę, która może wspierać różnorodni asystenci AI, pod warunkiem, że oferują one wysoką wydajność i płynne doświadczenie użytkownika.

Wśród potencjalnych partnerów pojawia się Perplexity – firma znana z zaawansowanych rozwiązań wyszukiwania opartych na AI. Doniesienia sugerują, że Samsung rozważa nawet inwestycję w tę spółkę, co mogłoby zaowocować bezpośrednią integracją jej technologii z urządzeniami Galaxy. Takie partnerstwo oznaczałoby dla użytkowników dostęp do zaawansowanych funkcji analizy i wyszukiwania informacji działających lokalnie na smartfonie. To wyraźny sygnał dążenia do większej samodzielności wobec rozwiązań Google’a.

Ten ruch to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim przemyślana strategia biznesowa. Sztuczna inteligencja stała się kluczowym obszarem rozwoju Samsunga we wszystkich segmentach smartfonów. Umożliwiając współistnienie różnych asystentów, firma chce:

pobudzić innowacyjność dzięki konkurencji między dostawcami;

dać użytkownikom większą swobodę kształtowania cyfrowego doświadczenia;

ograniczyć zależność od jednego dostawcy technologii AI.

Na wszystkie szczegóły odnośnie do nowej strategii jest jeszcze za wcześnie i mamy poznać je dopiero bliżej premiery Galaxy S26. Jeśli plany się zrealizują, możemy obserwować początek nowego rozdziału w świecie smartfonów – gdzie wybór asystenta AI stanie się równie naturalny, jak obecnie wybór aplikacji czy usług. Skoro firmy stawiają na personalizację systemów operacyjnych, to dobrze, że w tej kwestii również zaczynają dawać nam wybór.