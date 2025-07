One UI 8 na Galaxy S25 – jest kolejna beta, a kiedy stabilne wydanie?

Co ze stabilną wersją One UI 8 dla Galaxy S25 i innych modeli?

To w zasadzie pewne, że tegoroczna generacja Galaxy S będzie pierwsza w kolejce do One UI 8. Samsung rozpoczął program beta One UI 8 dla użytkowników Galaxy S25 w maju, a nowa wersja beta pojawiała się mniej więcej co dwa tygodnie. Minął jednak miesiąc od wypuszczenia trzeciej wersji beta, co mogło sugerować, że następna będzie już wersja stabilna. Okazuje się jednak, że południowokoreański gigant nie zakończył jeszcze testów nowego oprogramowania.

Firma ogłosiła na swoich koreańskich forach, że One UI 8 beta 4 zostanie udostępniona w przyszłym tygodniu. Menedżer operacji beta w Samsungu przeprosił za opóźnienie, ale zapewnił użytkowników, że dodatkowy czas testów przełoży się na bardziej stabilną i dopracowaną wersję finalną. Tymczasem, nowa kompilacja One UI 8 pojawiła się na serwerach testowych Samsunga dla amerykańskich i kanadyjskich modeli Galaxy S24, co sugeruje, że te urządzenia również mogą wkrótce otrzymać stabilną aktualizację Androida 16.

Testerzy wersji beta jednogłośnie potwierdzają, że nowe oprogramowanie jest znacznie bardziej zoptymalizowane i płynne w działaniu. Aktualizacja bazująca na Androidzie 16 wprowadza szereg kluczowych ulepszeń i nowych funkcji, w tym:

Inteligentniejsze doświadczenia AI — poprawione funkcje sztucznej inteligencji, które mają usprawnić codzienne użytkowanie.

poprawione funkcje sztucznej inteligencji, które mają usprawnić codzienne użytkowanie. Nowa wersja DeX — ulepszona funkcjonalność trybu DeX, przekształcająca smartfon w desktopowe środowisko pracy.

— ulepszona funkcjonalność trybu DeX, przekształcająca smartfon w desktopowe środowisko pracy. Nowe narzędzia w modułach Good Lock — poszerzone możliwości personalizacji i optymalizacji systemu.

— poszerzone możliwości personalizacji i optymalizacji systemu. Udoskonalenia Now Brief i Now Bar — lepsza integracja i funkcjonalność kluczowych elementów interfejsu.

— lepsza integracja i funkcjonalność kluczowych elementów interfejsu. Wiele innych usprawnień, które mają wpłynąć na ogólną satysfakcję z użytkowania.

Naturalnie, użytkownicy flagowych modeli Samsunga z niecierpliwością czekają na stabilne wdrożenie One UI 8, które już rozpoczęło się dla najnowszych składanych smartfonów i wkrótce ma trafić na takie urządzenia jak serie Galaxy S25 i S24, a także Galaxy Z Fold 6 i Flip 6.

Warto jednak mieć na uwadze, że producentowi może to trochę zająć. Beta One UI 7 została wydana dla Galaxy S24 w grudniu, ale dopiero w kwietniu pojawiła się stabilna wersja. Lepiej więc trochę zdusić entuzjazm, by się mocno nie rozczarować. Mimo wszystko, wydaje się, że tym razem raczej powtórki z rozrywki nie będzie, bo najwyraźniej firma chce zatrzeć trochę złe wrażenie, jakie zrobiła przy okazji ostatniej aktualizacji oprogramowania. Dodatkowo, wyniki ostatniej wersji beta były bardzo dobre, dlatego jeśli przy okazji kolejnej nie pojawią się większe problemy, może być ona ostatnią przed właściwą aktualizacją.