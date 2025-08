Przenośne konsole w zaciekłej walce o tron. Legion Go 2 zaskakuje przewagą nad MSI Claw

Legion przewyższa urządzenie przenośne MSI, pomimo posiadania tej samej specyfikacji procesora i iGPU

Kiedy porównano wydajność Lenovo Legion Go 2 z konkurencyjnym modelem MSI Claw A8, wyniki okazały się bardziej znaczące, niż się spodziewano. Choć oba urządzenia dzielą ten sam procesor AMD Ryzen Z2 Extreme, w teście Shadow of the Tomb Raider przy rozdzielczości 1080p Legion Go 2 osiągnął średnio 49 klatek na sekundę, podczas gdy Claw A8 zatrzymał się na 44 FPS. Ta pięcioklatkowa różnica może wydawać się drobnostką, ale w świecie gamingowych urządzeń przenośnych każda dodatkowa klatka ma znaczenie dla płynności rozgrywki.

Co ciekawe, testy przeprowadzono z wyłączonymi technologiami Frame Generation i AMD FidelityFX, co daje nam czyste porównanie mocy obliczeniowej. Sekret przewagi Lenovo wydaje się tkwić w czymś zupełnie innym niż sam procesor. Według testera kluczem okazał się efektywny system chłodzenia, który w Legion Go 2 utrzymuje temperatury na poziomie około 70 stopni Celsjusza. Tymczasem MSI Claw A8 wykazywał tendencję do przegrzewania się podczas intensywnej pracy. To ważna lekcja, że nawet identyczne podzespoły mogą działać różnie, gdy temperatura wymknie się spod kontroli, zmuszając procesor do obniżenia taktowania.

Przechodząc do innych różnic, Legion Go 2 oferuje 32 GB pamięci RAM, czyli o 8 GB więcej niż model MSI. Ta dodatkowa pamięć może znacząco wspierać zintegrowany procesor graficzny AMD Radeon 890M, który korzysta z pamięci systemowej. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko zacięć podczas renderowania skomplikowanych scen.

Równie istotne są kwestie konstrukcyjne. Demontaż urządzenia Lenovo okazał się zaskakująco prosty, wystarczyło usunąć osiem śrub i kilka zatrzasków. Bateria mocowana śrubami zamiast kleju to rzadkość w dzisiejszej elektronice, gdzie często utrudnia się użytkownikom samodzielne naprawy. Takie podejście zasługuje na uznanie, zwłaszcza że baterie w intensywnie używanych urządzeniach prędzej czy później będą wymagały wymiany.

Dobrym posunięciem jest też osłona termiczna w gnieździe kart SD, zapobiegająca problemom, które dotknęły użytkowników konsoli ASUS ROG Ally. Widać, że Lenovo wyciągnęło wnioski z cudzych błędów. Te wszystkie elementy – lepsze chłodzenie, większa pamięć RAM i przemyślana konstrukcja – składają się na wyraźną przewagę w pierwszych testach. Trzeba jednak pamiętać, że to dopiero wczesne porównania. Pełny obraz możliwości urządzenia poznamy dopiero po oficjalnej premierze, gdy więcej graczy przetestuje je w różnych warunkach. Na razie jednak Lenovo wydaje się prowadzić w tym wyścigu, co samo w sobie jest niemałą niespodzianką.