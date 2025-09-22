Mały i zgrabny Baseus PicoGo z wyświetlaczem naładuje jednocześnie laptop i telefon

Podsumowanie artykułu . . .

Mała i zgrabna ładowarka sieciowa o dużej mocy to niezastąpione akcesorium dla każdego użytkownika sprzętu mobilnego. Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100 W ma trzy wyjścia, sporo potrafi i trafi wkrótce na europejski rynek.

Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100 W – mały, ale wariat

Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100 W dysponuje dwoma portami USB-C o mocy do 100 W każdy oraz jednym portem USB-A obsługującym do 33 W. Taka konfiguracja pozwala na jednoczesne zasilanie nawet trzech urządzeń, w tym dwóch laptopów. Przy pełnym obciążeniu obu portów USB-C moc rozdzielana jest na 65 W i 35 W, a port USB-A jest nieaktywny, przy mniejszym obciążeniu można ładować mocą 45 W i 30 W z portów USB-C oraz do 18 W z portu typu A.

Urządzenie obsługuje wszystkie kluczowe protokoły szybkiego ładowania: PD 3.0, PPS, QC, SCP oraz UFCS. W wersji chińskiej dostępne są dodatkowe protokoły własnościowe dla urządzeń Xiaomi, Honor i Vivo – oby nie zabrakło ich w wersji przeznaczonej dla rynku europejskiego.

Kontrolę parametrów pracy umożliwia wbudowany kolorowy wyświetlacz. Prezentuje on aktualne parametry ładowania, w tym moc, napięcie i temperaturę pracy. Po zakończeniu procesu użytkownik może sprawdzić szczegółowy raport z całego cyklu ładowania – i choć dla większości użytkowników monitoring parametrów wydaje się zbędny, to bywa on przydatny – pozwala choćby sprawdzić, czy nie ma problemów z ładowaniem lub kablem. Elektronika ładowarki monitoruje również temperaturę i automatycznie dostosowuje parametry ładowania.

Baseus wykorzystał w swoim produkcie technologię półprzewodnikową GaN (z azotku galu), która pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności niż przy użyciu elementów krzemowych i dzięki temu pozwala na zachowaniu małych rozmiarów. Dodatek grafenu i specjalnych materiałów termicznych ma poprawić odprowadzanie ciepła z układów zasilacza. Wymiary urządzenia to 6,8 × 5,4 × 3,2 cm – nie jest to dużo.

Dostępność i cena

Cena ustalona została na 59,99 euro (w przeliczeniu na ten moment ~255 złotych) – nie jest to najtańsza ładowarka o tych parametrach, ale z pewnością nie najdroższa. Zamówienia w tej chwili jednak nie złożymy – w chwili powstawania tego tekstu produkt był wyprzedany, przyjdzie więc poczekać na uzupełnienie stanów magazynowych albo do momentu, gdy ładowarka trafi do polskich sklepów.