Lot opanowany do perfekcji. USA dostały nowy X-Plane dla programu SPRINT

Pierwsze spojrzenie na odrzutowy X-Plane VTOL opracowywany w ramach programu SPRINT DARPA

Zapewne wiecie, dlaczego przestworza podbijają aktualnie zarówno helikoptery, jak i samoloty. Podczas gdy śmigłowce doskonale radzą sobie z pionowym startem i lądowaniem nawet na trudnym oraz nierównym terenie, samoloty wymagają długich, płaskich pasów startowych lub specjalistycznych miejsc lądowania. Pierwsze rozpędzają się do prędkości około 300 km/h (np. CH-47 Chinook uznawany za najszybszy wojskowy helikopter rozwija 315 km/h), a drugie osiągają prędkości poddźwiękowe i naddźwiękowe. Program SPRINT ma połączyć jedno i drugie, dając początek maszynie X-Plane, która może rozwijać wysokie prędkości, a do tego z łatwością startować i lądować w pionie.

Firma Bell postanowiła podejść do X-Plane w sposób “szanujący” wcześniejsze projekty, bo zaprezentowany koncept ewidentnie czerpie inspirację z istniejących maszyn, takich jak Bell Boeing V-22 Osprey. Tyle tylko, że do oryginalnego projektu firma wprowadziła szereg nowoczesnych rozwiązań, a w tym składane wirniki, zaawansowaną aerodynamikę i najpewniej najważniejsze osiągnięcia technologiczne ostatnich lat. Najważniejsze jest ewidentnie to, że X-Plane firmy Bell wyposażony jest w gondole wirników, które mogą pochylać się do przodu w locie poziomym. Po starcie łopaty wirników składają się w aerodynamiczne gondole, redukując opór i przekształcając maszynę w pełnoprawny odrzutowiec, co zostało już przetestowane w sprawdzianie naziemnym.

Tym razem najnowsze testy dzieła Bella dotyczyły sprawdzianu aerodynamicznego, który to został zrealizowany w tunelu wiatrowym w National Institute for Aviation Research (NIAR). Dzięki temu możemy podejrzeć jego smukły kadłub, cienkie skrzydła i ogon w kształcie litery V, które podkreślają dwufunkcyjne możliwości maszyny. Jest jednak przed nią jeszcze długa droga, choć już teraz wiemy, że ma rozwijać prędkość do 833 km/h, pokonywać nawet 370-kilometrowe dystanse, wznosić się na pułap do 9,1 km i transportować nawet małe pojazdy o wadze do 2300 kg.