Bigme Hibreak Pro Color. Łączność 5G spotyka kolorowy e-papier

Podsumowanie artykułu . . .

Bigme Hibreak Pro Color – dwa w jednym

Urządzenie jako pierwsze na rynku łączy kolorowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3 o przekątnej 6,13 cala (15,6 cm) z pełnym wsparciem dla sieci 5G. Główną zaletą takiego rozwiązania jest energooszczędność i komfort dla wzroku. Ekran E Ink nie emituje własnego światła (świeci światłem odbitym, jeśli już), co redukuje zmęczenie oczu podczas długiego czytania.

Technologia e-papieru ma jednak swoje ograniczenia, szczrgólnie w kolorowej wersji – rozdzielczość wynosi 1648 × 848 pikseli w trybie monochromatycznym i 824×412 pikseli dla kolorów, co daje zagęszczenie odpowiednio 300 PPI i 150 PPI. Kolory będą bledsze i mniej nasycone niż w przypadku ekranów (odsyłam do recenzji czytników Onyx i Kobo z kolorowymi ekranami) LCD czy OLED.

Zasadniczo nawet najlepszy kolorowy e ink nie nadaje się do dynamicznych multimediów i to mimo tego, że Bigme zastosował autorską technologię SSS (Super Smooth Scrolling), która zapewnia płynność na poziomie 30 klatek na sekundę, dodatkowo system usuwania powidoków poprawia komfort użytkowania. Obraz wciąż jednak smuży i tym bardziej traci na szczegółowości, im szybciej go próbujemy zmieniać.

Czytaj też: Turtle Beach prezentuje nowe klawiatury i myszki. Poznaj Vulcan II TKL RGB i Burst II Pro

Pokaż kotku co masz w środku

Mimo nietypowego wyświetlacza reszta układów jest właściwie standardowa, choć nie najnowocześniejsza – pod maską Bigme Hibreak Pro Color znajdziemy 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080, wykonany w procesie 6 nm, taktowany zegarem do 2,6 GHz. Konfigurację uzupełnia 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Systemem operacyjnym jest Android 14 i takie parametry z powodzeniem wystarczą do sprawnej pracy systemu i aplikacji.

Urządzenie obsługuje podwójne karty SIM z trybem Dual Standby i kompatybilne jest z sieciami 5G/4G LTE. System fotograficzny składa się z aparatu głównego 20 Mpix i przedniego 5 Mpix, zoptymalizowanych pod kątem skanowania dokumentów z funkcją OCR. Bateria o pojemności 4500 mAh powinna zapewnić znacznie dłuższy czas pracy niż w standardowych smartfonach – e papier jest jednak dużo oszczędniejszy od LCD czy OLED.

Bigme wyceniło swój produkt na 399 dolarów, co stanowi wyraźną obniżkę w stosunku do poprzedniego monochromatycznego modelu. Sprzedaż ma ruszyć w październiku 2025 roku, choć szczegóły dotyczące dystrybucji w Polsce pozostają niejasne. Jego monochromatyczny brat Bigme Hibreak Pro jest jednak oficjalnie dostępny w naszym kraju (za jedyne 1899 zł), więc można spodziewać się, że także nowsza wersja z obsługą koloru prędzej czy później trafi do nas.