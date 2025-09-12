Nowa kategoria produktów Bosch na IFA 2025 i proste rozwiązania dla całego domu

Podsumowanie artykułu . . .

Na początek zacznę może jednak od atrakcji, jaką można było zobaczyć na stanowisku. Bosch Motorsport rozwija technologie napędu wodorowego, które mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w naszych samochodach. Rozwiązanie o nazwie H24EVO potrafi magazynować wodór w formie ciekłej, który w celu skroplenia schładza się do temperatury około -253°C. Następnie w izolowanych warunkach wprowadza się go do zbiorników o niskiej temperaturze w pojazdach pod ciśnieniem do 5 barów. Autorska jednostka Bosch L-HSCU zarządza wodorem oraz systemami bezpieczeństwa, monitorując cały proces.

Pojazd na wodór od Bosch

Pojazd, zaprezentowany po raz pierwszy w czerwcu, powstał w 71% z materiałów recyklowanych oraz odnawialnych. Implementuje też system oświetlenia CAS-M, który ma ostrzegać kierowców wyścigowych o zbliżających się innych kierowcach. Wodór może być też przyszłością kuchenek, choć to rozwiązanie w dalszym ciągu budzi pewne obawy i z pewnością nie będzie łatwo przekonać ludzi do wybuchającej w kontakcie z powietrzem substancji, która wytwarza niewidzialne płomienie.

Dlatego też u Boscha szukałem projektów, które już wkrótce mogą zagościć w naszych domach. Oto kilka z nich.

Polska duma narodowa? Suszarka Bosch Serie 8 powstaje w Polsce

Bosch ma w Polsce 5 fabryk. Efekty pracy tej z Łodzi mogłem zobaczyć w suszarce do ubrań Bosch Serie 8, która nawet po zmianie oznaczenia klas energetycznych otrzymała oznaczenie A. Aby do tego doszło, musiała być o 78% bardziej energooszczędna od modeli sprzed dekady.

Suszarka do ubrań Bosch Serie 8 powstaje w Polsce

Dojście do tego rezultatu nie było łatwe i wymagało przeprojektowania myślenia o suszarce z pompą ciepła. Dobry rezultat gwarantuje chociażby technologia Air Max Dry, której zadaniem jest suszenie w temperaturach bezpiecznym dla wełny i innych materiałów. Przykładowo w nasłoneczniony dzień czarna koszulka wisząca na sznurku może nagrzewać się do 70 stopni Celsjusza. Brzmi jak przepis na szybkie suszenie, ale ma też swoją cenę. Oprócz wpływu na kurczenie się tkanin, kolor ubrania zmienia się po ekspozycji na intensywne promieniowanie UV.

Air Max Dry wykorzystuje powietrze o temperaturze nieprzekraczającej 45 stopni Celsjusza. Przy tej temperaturze ubrania zachowują swoje właściwości bez uszkadzania ich struktury. Oprócz tego Bosch implementuje system Cool Dry, który wykorzystuje chłodziwo do osiągnięcia przepływu powietrza bez rozgrzewania bębna. Suszarka Serie 8 to także rozwiązanie z wyraźnie większym filtrem, co usprawnia przepływ powietrza przez dłuższy czas. Jej załadunek to 9 kilogramów.

Czas programów można skrócić

Większość programów możemy skrócić, wybierając opcję połowy załadunku. Nie należy też zbyt mocno przywiązywać się do czasu podawanego przez producenta, gdyż ten często potrafi być krótszy. Bosch Serie 8 ma też być sprzętem bezproblemowym, bowiem stawia na kondensator samoczyszczący. Jej stan możemy sprawdzić w aplikacji Home Connect.

Bosch Serie 6 to pralki dla każdego, także z opcją usunięcia górnej części frontu

Przyznaję bez bicia, że nie poświęciłem tak wiele uwagi pralkom Bosch, choć te także otrzymały innowacje. W pralkach Serie 8 o pojemności 11 kilogramów udało się osiągnąć energooszczędność o 20% niższą niż typowa klasa A, także dzięki systemowi i-Dos, który skanuje detergent i dobiera jego optymalne ilości do prania. Z kolei w Serie 6 (widocznej powyżej) zadbano o małe detale, jak możliwość usunięcia górnej pokrywy celem optymalizacji zabudowy.

Bosch Spotless posprząta za nas, ale weźmiemy też sprawy w swoje ręce

Bosch nie kojarzy mi się jako producent automatycznych robotów sprzątających, ale na targach IFA zaprezentował swoje rozwiązanie w tej dziedzinie. Bosch Spotless wyposażono w szczotkę Carbon Power Brush, która składa się zarówno z włókien syntetycznych, jak i węglowych. Wszystko po to, by uginać się pod ciężarem brudu, ale także, by efektywnie sprzątać zarówno podłogi, jak i dywany.

Bosch Spotless ma wszystkie nowoczesne funkcje, jakich spodziewamy się po odkurzaczach

Bosch Spotless to seria urządzeń i będą zachodziły w niej różnice chociażby w budowie stacji dokujących. Najlepszy jej wariant zaoferuje czyszczenie i suszenie mopów, pojemniki na brudną i czystą wodę oraz worek na pył. Będą także prostsze rozwiązania dla tych, którzy nie potrzebują chociażby mopa. Jeżeli jednak potrzebujecie, Bosch Spotless zaoferuje wysuwane ramię, po to by dojeżdżać nim do krawędzi.

Robot sprzątający Bosch Spotless

Nieoczywistą przewagą Bosch Spotless może być przetwarzanie danych zgromadzonych przez urządzenie w całości w Unii Europejskiej. Oczywiście są to wymagania wobec każdego producenta, jednak Bosch na miejscu zapewniał, że nie będą to dane wykorzystywane do tworzenia baz informacji o konkretnych osobach. Przy codziennej nawigacji roboty Bosch Spotless wykorzystują LiDAR oraz kamery w najbardziej zaawansowanych modelach. Wszystko to doprawiono sztuczną inteligencją analizującą na bieżąco sytuację w pomieszczeniu i wspomagającą omijanie przeszkód. Producent nawiązał przy produkcji Bosch Spotless współpracę z Ecovacs, aby zapewnić, że roboty będą odpowiadały na potrzeby wymagających klientów.

Jedna ze stacji dokujących Bosch Spotless

Na tym rynku Bosch będzie miał do czynienia z twardą konkurencją z Chin. Jednocześnie firma ma swoje do powiedzenia w dziedzinie odkurzaczy ręcznych. Bosch Unlimited 9 oraz 10 wyróżnia chociażby zgodność z systemem baterii Power for ALL, dzięki czemu wykorzystamy w nich te same akumulatory 18V, co w elektronarzędziach czy ogrodowych rozwiązaniach producenta.

Seria Bosch Unlimited

W serii Bosch Unlimited odkurzacze ręczne nie tylko zbierają brud, ale dzięki oświetleniu sygnalizują, czy podłoga jest czysta. Kiedy okrąg zaświeci się na niebiesko, na powierzchni nie ma już żadnych drobin kurzu. W serii Unlimited 10 producent chwali się pojemnikiem z systemem kompresji, który można opróżniać o połowę rzadziej niż porównywalny model. Trzy tryby pracy sygnalizowane na wyświetlaczu LED to standard, ale cieszy, że producent nie zapomniał o podświetleniu przy szczotce oraz jej prostej wymianie celem wyczyszczenia.

Różne sposoby na gotowanie – ważne, by było smacznie i zdrowo

Podczas oprowadzania po stoisku miałem okazję zobaczyć… blachę. Pomyślicie sobie, że w tym przypadku nie ma absolutnie o czym mówić i całkowicie to rozumiem. Muszę jednak przyznać, że gdy opowiedziano mi o szczegółach powstawania blachy umożliwiającej pracę piekarników niczym air fryer, to wszystko zaczęło mieć sens.

Blacha z jednego z piekarników serii accent Line od Boscha

Jak stworzyć rozwiązanie, które jednocześnie pozwoli na swobodną drogę powietrza, ale nie rozsypie przypraw po całym piekarniku? Jak sprawić, żeby produkty całościowo i równomiernie się nagrzały bez dużej ilości tłuszczu, ale jednocześnie nie przypiekły się nadmiernie? Nad tymi pytaniami musieli głowić się inżynierowie Boscha, którzy opracowali blachę o ciekawej strukturze. Zawiera ona otwory w dolnej części, ale i wyżłobienia między nimi, dzięki którym nie przyklejają się do niej frytki czy inne rzeczy, które chcemy przygotować z mniejszą ilością tłuszczu.

Niby nic, a potrafi zrobić różnicę

W piekarnikach Bosch znajdziemy dedykowany program, który jednocześnie nagrzewa piekarnik i wzmaga obieg powietrza, ale nie działa jak termoobieg. Ciepło pochodzi przede wszystkim z górnej grzałki grillującej, a wiatraki rozprowadzają je po całym piekarniku.

W ofercie Boscha znajdziemy też air fryery

W ofercie producenta są także klasyczne air-fryery. Zarówno Serie 4, jak i Serie 6 z okienkiem to rozwiązania skupione na osiąganiu celu. Potrawy przygotujemy o 65% niż w piekarniku i przy użyciu do 95% mniej tłuszczu – tak zapewnia producent, ale trzeba patrzeć na te zapewnienia, mając w pamięci mniejszą skalę dań. W Bosch Serie 4 pojemność misy to 6,1 litra, zaś w Serie 6 – 7,2 litra. Z perspektywy codziennej wygody ważne jest to, że kosze oraz akcesoria możemy umyć w zmywarce.

W serii accent line piekarnik może mieć własną szufladę parową

Wróćmy jeszcze do piekarników, bowiem tu producent przygotował jeszcze jeden sposób na przygotowanie posiłków. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, co dzieje się w szufladzie pod piekarnikiem. W moim domu trzymano tam blachy, wiem, że niektórzy w tych miejscach mogli utrzymywać temperaturę potraw. Bosch uznał, że to idealna przestrzeń na gotowanie na parze.

Warzywa na parze bez odpalania całego piekarnika? Bosch to ma

W serii piekarników accent Line znajdziemy niezależnie kontrolowaną szufladę z opcją gotowania w niej. Oprócz tego, że to przyjemne rozwiązanie do przygotowania bułek na parze czy warzyw, może stać się częścią większego posiłku. Ma przy tym osobne sterowanie i nie jest uzależnione od pieczenia w głównej części piekarnika. Nie musi też być elementem piekarnika – producent udostępnia szufladę parową także jako osobny sprzęt. Nie powinno dziwić, że prezentuje się ono podobnie do pokazywanego przez Siemensa systemu będącego częścią studio Line.

Proces pieczenia w kilku pytaniach

Najbardziej zaawansowane piekarniki Bosch są zresztą przygotowane na mniej i bardziej zaawansowanych klientów. Poza zgodnością z aplikacją Home Connect dochodzi też program Assist Plus, który tak naprawdę jest zbiorem ustawień. Wybieramy jeden z posiłków, a następnie otrzymujemy intuicyjny zestaw pytań, które pozwalają ustalić, jaki dokładnie program należy uruchomić. Wszystko po to, by było prościej – i to należy docenić.