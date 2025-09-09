powrót

Canon RF 85 mm f/1.4L VCM – nowa portretówka idealna do zastosowań video

Andrzej Libiszewski
09.09.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Canon zaprezentował właśnie kolejny stałogniskowy obiektyw hybrydowy z napędem VCM. Wszystkie szkła wyróżniają się identycznymi gabarytami, dzięki czemu ułatwiają pracę z gimbalami i zastosowanie tych samych filtrów. Canon RF 85 mm f/1.4L VCM swoją ogniskową wypełnia lukę w całej serii, stanowiąc znakomitą propozycję do portretu i zbliżeń w nagraniach video.
Canon RF 85 mm f/1.4L VCM – parametry

  • Konstrukcja obiektywu: 14 elementów w 10 grupach (1 soczewka asferyczna Gmo, 1 soczewki ze szkła UD)
  • Kąt widzenia (FF): 28,30°
  • Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)
  • Maksymalna wartość przysłony: f/16
  • Stabilizacja: IBIS+OIS, do 8 EV w centrum i 7 EV na brzegach kadru
  • Autofocus: VCM
  • Minimalna odległość ostrzenia: 75 cm od matrycy aparatu
  • Maksymalne powiększenie: ×0,12
  • Średnica filtra: 67 mm
  • Wymiary (średnica × długość): 76,5 × 99,3 mm
  • Waga: 636 g
  • Dostępne wersje: Sony E, Fujifilm X, Leica L, Canon RF
  • Cena: ~7699 zł
Canon RF 85 mm f/1.4L VCM – jeden rozmiar jest dobry na wszystko

Konstrukcja obiektywu składa się z 14 elementów rozmieszczonych w 10 grupach – w tym z 1 soczewki asferycznej GMo i 1 soczewki ze szkła o ultraniskiej dyspersji UD. Układ optyczny ma zapewniać doskonałą ostrość w całym obszarze kadru, a także dobrą korekcję aberracji chromatycznych i oddychania obiektywu chromatyczne. Miękki filmowy efekt bokeh zapewnia kołowa przysłona o 11 listkach.

Tubus obiektywu wyposażony został w uniwersalny pierścień sterujący oraz wydzielony pierścień przysłon, działający podczas filmowania, a w nowych korpusach także w trybach fotograficznych. Nie zabrakło także uszczelnień, zapewniających odporność na pył i zachlapania. Konstrukcja jest kompaktowa i o połowę mniejsza i lżejsza, niż typowo fotograficzny obiektyw RF 85mm f/1.2L USM.

Za nastawianie ostrości odpowiada napęd Voice Coil Motor, działający na takiej samej zasadzie jak elektromagnetyczny napęd membran w głośnikach dynamicznych – szybki i bezgłośny, a zarazem gwarantujący większą płynność pracy w zastosowaniach video niż silnik USM.

Nowy Canon RF 85 mm f/1.4L VCM trafi do sklepów pod koniec września 2025 roku, a jego cena ustalona została na 7699 zł

