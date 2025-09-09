Canon RF 85 mm f/1.4L VCM – nowa portretówka idealna do zastosowań video

Podsumowanie artykułu . . .

Canon RF 85 mm f/1.4L VCM – parametry

Konstrukcja obiektywu: 14 elementów w 10 grupach (1 soczewka asferyczna Gmo, 1 soczewki ze szkła UD)

Kąt widzenia (FF): 28,30°

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: IBIS+OIS, do 8 EV w centrum i 7 EV na brzegach kadru

Autofocus: VCM

Minimalna odległość ostrzenia: 75 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,12

Średnica filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 76,5 × 99,3 mm

Waga: 636 g

Dostępne wersje: Sony E, Fujifilm X, Leica L, Canon RF

Cena: ~7699 zł

Czytaj też: Zdjęcia Google ożywią Twoje fotografie. Sztuczna inteligencja przekształci je w film

Canon RF 85 mm f/1.4L VCM – jeden rozmiar jest dobry na wszystko

Konstrukcja obiektywu składa się z 14 elementów rozmieszczonych w 10 grupach – w tym z 1 soczewki asferycznej GMo i 1 soczewki ze szkła o ultraniskiej dyspersji UD. Układ optyczny ma zapewniać doskonałą ostrość w całym obszarze kadru, a także dobrą korekcję aberracji chromatycznych i oddychania obiektywu chromatyczne. Miękki filmowy efekt bokeh zapewnia kołowa przysłona o 11 listkach.

Tubus obiektywu wyposażony został w uniwersalny pierścień sterujący oraz wydzielony pierścień przysłon, działający podczas filmowania, a w nowych korpusach także w trybach fotograficznych. Nie zabrakło także uszczelnień, zapewniających odporność na pył i zachlapania. Konstrukcja jest kompaktowa i o połowę mniejsza i lżejsza, niż typowo fotograficzny obiektyw RF 85mm f/1.2L USM.

Za nastawianie ostrości odpowiada napęd Voice Coil Motor, działający na takiej samej zasadzie jak elektromagnetyczny napęd membran w głośnikach dynamicznych – szybki i bezgłośny, a zarazem gwarantujący większą płynność pracy w zastosowaniach video niż silnik USM.

Nowy Canon RF 85 mm f/1.4L VCM trafi do sklepów pod koniec września 2025 roku, a jego cena ustalona została na 7699 zł