Zdjęcia Google ożywią Twoje fotografie. Sztuczna inteligencja przekształci je w film

Model Veo 3 po raz pierwszy został pokazany na konferencji Google I/O w maju. Z jego pomocą powstało już wiele zaawansowanych narzędzi, takich jak Flow (generowanie wideo z tekstu) czy Vids (edytor wideo oparty na AI). Chociaż najbardziej zaawansowane funkcje, na przykład te związane z generowaniem głosu, są dostępne wyłącznie w drogim abonamencie AI Ultra, użytkownicy darmowych kont Zdjęć Google otrzymują teraz bezpłatny, codzienny dostęp do tej nowości. Posiadacze płatnych subskrypcji AI Pro i Ultra mogą korzystać z tej funkcji bez limitów.

“Wystarczy jeden klik, by zdjęcie ożyło” – Zdjęcia Google dostają jeszcze więcej AI

Nowa funkcja pozwala przekształcić zwykłe zdjęcia w dynamiczne klipy wideo dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji. To część szerszej strategii koncernu, który chce konkurować z dedykowanymi aplikacjami do edycji. Technologia opiera się na ulepszonym modelu Veo 3, który zapewnia wyraźnie lepszą jakość niż poprzednie rozwiązania. System oferuje dwa tryby pracy – Subtelny ruch dla naturalnych animacji i Mam szczęście dla bardziej kreatywnych efektów.

Różnica między trybami jest dość wyraźna. Pierwszy skupia się na dodaniu delikatnego ruchu elementów takich liście czy woda, podczas gdy drugi pozwala algorytmowi na większą swobodę interpretacji. Efekty bywają zaskakujące, choć nie zawsze przewidywalne.

Żeby ułatwić zabawę z edycją, Zdjęcia Google dostają nową zakładkę, gdzie znajdziemy sześć różnych kreatywnych narzędzi – oprócz generowania wideo, pojawi się tam Remiks do zmiany stylu zdjęć, Kolaż z zaawansowanym edytorem oraz Automatyczne filmy tworzone na podstawie wyszukiwanych fraz. Ciekawą opcją jest możliwość łączenia narzędzi — na przykład najpierw przekształcenie zdjęcia w stylu anime przez Remiks, a potem dodanie animacji.

Niestety, na razie funkcje są dostępne tylko dla użytkowników w USA. Google nie podał terminu globalnego wdrożenia, co dla polskich użytkowników oznacza nieokreślone oczekiwanie. Mimo wszystko narzędzie może być naprawdę przydatne, zwłaszcza że nie trzeba będzie nic płacić, by z niego korzystać. Jasne, w ograniczonym zakresie, bo przecież czymś trzeba zachęcić do subskrypcji, ale i tak jest się z czego cieszyć. To też wyraźny sygnał, że Google stawia na powszechny dostęp do sztucznej inteligencji. Nowa funkcja w Zdjęciach Google to nie tylko ciekawy gadżet, ale narzędzie, które może w łatwy sposób ożywić wspomnienia. Wygoda i jakość, jaką oferuje, sprawiają, że nawet okazjonalni użytkownicy i twórcy krótkich filmów mogą zacząć traktować tę aplikację jako coś więcej niż tylko miejsce na backup