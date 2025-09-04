Kolejne potężne ulepszenie dla funkcji Circle to Search. Posiadacze smartfonów Samsunga wypróbują je jako pierwsi

Podsumowanie artykułu . . .

Google wprowadza ciągłe tłumaczenie w Circle to Search

Ile razy zdarzyło wam się przerwać tłumaczenie tekstu na smartfonie, bo trzeba było przewinąć ekran lub przełączyć aplikację? To jeden z tych drobnych, ale irytujących problemów, z którymi mierzyli się użytkownicy Androida. Google właśnie postanowiło to zmienić, wprowadzając rozwiązanie, które może znacząco poprawić komfort korzystania z obcojęzycznych treści. Nowość pojawia się w funkcji Circle to Search i nosi nazwę Przewijaj i Tłumacz. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala ona na nieprzerwane tłumaczenie tekstu nawet podczas przewijania strony czy przełączania między apkami.

Dotychczasowe tłumaczenie w Circle to Search wymagało ponownego uruchamiania procesu za każdym razem, gdy użytkownik przewinął treść lub zmienił aplikację. Nowa opcja eliminuje to ograniczenie, utrzymując tłumaczenie aktywne podczas nawigacji po różnych treściach. Aktywacja jest prosta – po uruchomieniu funkcji przez przytrzymanie przycisku Home lub paska nawigacyjnego, wystarczy dotknąć ikony tłumacza i wybrać opcję Przewijaj i Tłumacz.

Czytaj też: Posiadacze Galaxy S23 rozczarowani One UI 8. Nie dostali kluczowej funkcji AI

Trudno się dziwić, że gigant z Mountain View ulepsza właśnie tę kwestię, bo jak sam podaje, tłumaczenie należy do najczęściej używanych elementów Circle to Search. Nowa opcja szczególnie przyda się podczas czytania postów społecznościowych w obcych językach, przeglądania menu w zagranicznych restauracjach czy studiowania długich artykułów. To także ułatwienie dla osób regularnie podróżujących lub pracujących w międzynarodowym środowisku. Zastosowanie jest więc bardzo szerokie – od rozrywki, przez pracę i naukę, a na turystyce kończąc. Zakreśl, by wyszukać już wcześniej było naprawdę potężnym narzędziem, a teraz jego funkcjonalność jedynie się zwiększa.

Czytaj też: Wrześniowa aktualizacja Androida — nowe funkcje bezpieczeństwa i płatności

Wdrożenie aktualizacji rozpoczęło się w tym tygodniu i podobnie jak w przypadku pierwszego udostępnienia Circle to Search, pierwszeństwo otrzymują wybrane modele Samsung Galaxy. To kolejny przykład strategicznego partnerstwa między Google a południowokoreańskim producentem w obszarze rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Nowa funkcja „Przewiń i przetłumacz” to kolejny dowód na to, że Google nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki niej, bariera językowa w codziennym użytkowaniu smartfona staje się jeszcze mniejsza. Płynne tłumaczenie bez konieczności ciągłego włączania funkcji to ogromne ułatwienie dla wielu użytkowników, którzy na co dzień obcują z treściami w obcych językach.