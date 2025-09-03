Wrześniowa aktualizacja Androida — nowe funkcje bezpieczeństwa i płatności

Podsumowanie artykułu . . .

We wrześniowej aktualizacji Usług Google Play (wersja v25.34), pojawiają się dwie istotne zmiany, które zasługują na uwagę. Pierwsza, to funkcja, o której pisaliśmy już wcześniej: automatyczne tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień ochrony przed kradzieżą. Od teraz, po przejściu na nowy telefon lub przywróceniu ustawień fabrycznych, nie musimy już ręcznie włączać zabezpieczeń, takich jak Blokada wykrywania kradzieży — system zrobi to za nas. To małe ułatwienie, ale znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko, że zapomnimy o tak ważnej opcji.

Druga zmiana dotyczy Google Wallet – teraz, jeśli telefon był zablokowany dłużej niż pół minuty, do przeprowadzenia transakcji zbliżeniowej potrzebne będzie ponowne uwierzytelnienie. To sensowny ruch, który może ograniczyć nieautoryzowane płatności, chociaż niektórzy użytkownicy mogą uznać to za utrudnienie.

Jeśli chodzi o sklep z aplikacjami, ten został zaktualizowany do wersji 47.8, co przyniosło bardziej precyzyjne wyniki wyszukiwania. Ulepszone fragmenty lepiej odpowiadają na zapytania, co powinno ułatwić znalezienie potrzebnych aplikacji. Oprócz wspomnianych, dużą część zmian stanowią ulepszenia dla deweloperów. W kategorii Łączność z urządzeniami (Device Connectivity) Google wprowadziło nowe funkcje dla twórców aplikacji, aby lepiej wspierać procesy komunikacji między urządzeniami, takimi jak telefony i smartwatche z Wear OS.

Warto tylko pamiętać, że pojawienie się nowej funkcji w dzienniku zmian nie oznacza, że jest ona od razu dostępna dla wszystkich. Niektóre są wprowadzane stopniowo i mogą dotrzeć do wszystkich urządzeń dopiero po kilku tygodniach.

Wrześniowa aktualizacja systemu Google pokazuje, że firma stale pracuje nad udoskonalaniem swoich usług. Choć na pierwszy rzut oka nie widać rewolucyjnych nowości, to ulepszenia w obszarze bezpieczeństwa i wygody, takie jak automatyczny backup ochrony przed kradzieżą czy łatwiejsze płatności zbliżeniowe, mają realny wpływ na komfort użytkowania Androida. Te drobne, ale przemyślane zmiany sprawiają, że system staje się bardziej intuicyjny, a nasze dane lepiej chronione.

Nie zabrakło jednak problemów

Nie wszystko wygląda jednak różowo. Android System Intelligence, odpowiedzialny za inteligentne funkcje jak automatyczne napisy, ma poważne problemy z stabilnością. Użytkownicy zgłaszają ciągłe awarie i irytujące powiadomienia blokujące ekran. Podobne kłopoty dotykają Android System Key Verifier, który odpowiada za cyberbezpieczeństwo aplikacji z szyfrowaniem end-to-end. Kontrowersje budzi też automatyczna instalacja tych aplikacji bez wyraźnej zgody użytkowników. Niektóre programy antywirusowe oznaczają je jako potencjalnie niebezpieczne, co nie napawa optymizmem.