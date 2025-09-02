Google Drive na Androida w końcu z nowym edytorem skanów

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy edytor wprowadza Material 3 Expressive

Google na dużą skalę odświeża swoje aplikacje, wprowadzając wzornictwo Material 3 Expressive. Po premierze smartfonów z serii Pixela 10 producent zaczął rozsyłać zmodyfikowaną wersję aplikacji Telefon dla pozostałych urządzeń, a od wczoraj użytkownicy otrzymują także podobnie odświeżoną aplikację Google Drive ze zmodyfikowanym interfejsem skanowania.

Sam proces skanowania nie różni się przy tym od tego, co było do tej pory, wygląd tej części Dysku jest bowiem zależny raczej od oprogramowania aparatu fotograficznego – zmiany zaszły natomiast później. Po wykonaniu skanu użytkownicy zobaczą bowiem zupełnie odświeżony interfejs, który został przeprojektowany zgodnie z założeniami Material 3 Expressive.

Stare i nowe

Najbardziej rzucającym się w oczy ulepszeniem jest znaczne powiększenie podglądów stron, które w nowej wersji zajmują około trzech czwartych ekranu, zamiast połowy – zdecydowanie ułatwia to ocenę jakości skanu pod kątem szczegółów i ewentualne podjęcie decyzji o konieczności zrobienia powtórki. Przejście między stronami stało się płynniejsze, a opcje usuwania lub ponownego skanowania strony są teraz wyraźniej widoczne w prawym dolnym rogu. Podgląd całego przechwyconego dokumentu ma teraz formę poręcznej karuzeli miniatur na dole ekranu – w nowej wersji znacznie łatwiej przejrzeć wszystkie przechwycone strony i w razie potrzeby zmienić ich kolejność.

Wszystkie funkcje edycyjne umieszczone bezpośrednio pod podglądem dokumentu – także w formie karuzeli, gdzie każde narzędzie ma charakterystyczny dla Material 3 przycisk w kształcie pigułki. W zestawie znajdziemy dobrze znane opcje kadrowania, obracania, filtrów i usuwania cieni, tutaj trafił też przycisk „ulepsz”, który wcześniej znajdował się na podglądzie, a teraz został przeniesiony do tej karuzeli.

Zmiany w wyglądzie wyjdą Google Drive na dobre

Aktualizacja skanera z Google Drive oznacza, że cała aplikacja w końcu będzie miała ujednolicony interfejs. Reszta Dysku dostała bowiem swój lifting do wersji Material 3 parę miesięcy temu i tylko stary edytor skanów straszył swoim muzealnym wyglądem, odstając przy tym funkcjonalnością nie tylko od reszty aplikacji, ale i od konkurencji. Najwyższa pora była, by z tym coś zrobić.

Wdrożenie nowej wersji rozpoczęło się wczoraj, tj. 1 września 2025 roku, tradycyjnie dla Google’a odbywa się etapami i może potrwać do dwóch tygodni – żadne z moich urządzeń jak na razie nie okazało się godne, by ją otrzymać, zatem w tekście musiałem ograniczyć się do wizualizacji dostarczonych przez Google, zamiast posiłować się zrobionymi przez siebie zrzutami.

Aktualizacja trafi do wszystkich użytkowników Google Workspace, subskrybentów Workspace Individual oraz osób korzystających z osobistych kont Google.