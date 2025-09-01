Aplikacja Telefon Google zmienia swoje oblicze. Nowa karta telefoniczna pozwala spersonalizować wygląd połączeń

Podsumowanie artykułu . . .

Zmiany w wyglądzie aplikacji nie wszystkim odpowiadają

Nowy wygląd aplikacji Telefon Google miał zapewniać szybszy dostęp do kluczowych funkcji, ale w praktyce nie wszystkim to odpowiada. Największe zastrzeżenia budzi brak bezpośredniego skrótu do kontaktów z ekranu głównego. Teraz trzeba wykonać dodatkowy gest – dotknąć trzech pasków w lewym górnym rogu i dopiero wtedy wybrać odpowiednią opcję. Dla osób przyzwyczajonych do szybkiego dostępu do swoich kontaktów to dość irytująca zmiana.

Główną nowością jest funkcja karty telefonicznej, która pozwala stworzyć unikalny ekran dla każdego kontaktu – gdy dzwoni do nas znajomy czy członek rodziny, zamiast standardowego interfejsu możemy włączyć dla niego włączyć spersonalizowany widok z wybranym przez nas zdjęciem i stylem czcionki.

Tworzenie takiej karty jest całkiem proste. Wystarczy wejść w wybrany kontakt i dotknąć baner z informacją o dodaniu karty. Potem można wybrać zdjęcie z galerii lub aplikacji Zdjęcia Google, odpowiednio je skadrować i dostosować wygląd tekstu. Możliwości jest sporo – zmiana kroju czcionki, dopasowanie koloru tekstu do tła, indywidualne ustawienia dla każdego kontaktu.

Nowa funkcja powinna być doskonale znana użytkownikom iPhone’ów, w którym podobną kartę dla kontaktu można stworzyć od dawna. W Androidzie jest to nowość i jak zdołałem się zorientować, budzi mieszane wrażenia, z wyrazami skrajnej niechęci włącznie – warto zatem przypomnieć, że korzystanie z nowej formy prezentacji rozmówcy na ekranie nie jest obowiązkowe.

Nowa wersja Telefon Google jest już dostępna – albo będzie za chwilę

Jak to zwykle bywa u Google’a, nowa funkcja jest udostępniana stopniowo w ramach aktualizacji do wersji 188 aplikacji. Nie wszyscy użytkownicy mają do niej jeszcze dostęp – na Pixelu 10 Pro XL nowa wersja jest dostępna bodaj od premiery, a na Pixelu 9 Pro XL pojawiła się u mnie wczoraj.

Co ciekawe, firma zapowiada możliwość tworzenia własnej karty telefonicznej, która będzie mogła być wyświetlana innym podczas naszych połączeń wychodzących. Ta opcja ma być dostępna zarówno w aplikacji Telefon Google, jak i Kontakty Google i oby dało się ją zablokować, w przeciwnym wypadku miłośnicy tradycji gotowi się zapłakać, oglądając na przykład tak przygotowaną reklamę teściowej…