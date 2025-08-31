Samsung rozszerza Now Brief na serię Galaxy S24. Beta One UI 8 przynosi nową funkcjonalność

Podsumowanie artykułu . . .

Now Brief — spersonalizowany asystent dnia już w serii Galaxy S24

Funkcja Now Brief została zaprojektowana, by dostarczać użytkownikom zwięzłe podsumowania, uwzględniające wiele różnych kategorii. Znajdziemy w niej informacje o pogodzie, wpisy z kalendarza, sugerowane wiadomości, a także powiadomienia dotyczące podróży, zdrowia, czy nawet dane z usług Digital Wellbeing i aktualne informacje o ruchu drogowym.

Początki Now Brief nie były łatwe. Funkcja spotkała się z krytyką jako rozbudowana aplikacja pogodowo-informacyjna, co zdecydowanie przeczyło pierwotnym obietnicom. Samsung jednak nie poddał się i systematycznie pracował nad ulepszeniami. Od premiery w styczniu 2025 roku koreański producent znacząco rozbudował możliwości asystenta. Dodano funkcje, które realnie zwiększyły praktyczną wartość rozwiązania w codziennym użytkowaniu.

Firma wprowadziła przypomnienia o miejscach parkingowych, powiadomienia dotyczące inteligentnego domu oraz alerty o stanie baterii podłączonych urządzeń. System może teraz przypomnieć, gdzie zaparkowaliśmy samochód lub poinformować o potrzebie naładowania smartwatcha. Integracja z platformami rozrywkowymi przyniosła spersonalizowane rekomendacje YouTube. Dodano także niestandardowe karty przypomnień umożliwiające tworzenie własnych notatek i alertów. Jedną z praktyczniejszych nowości jest możliwość odtwarzania dźwięku. Użytkownicy mogą odsłuchać swoje podsumowanie zamiast czytać je na ekranie, co szczególnie przydaje się podczas jazdy samochodem lub innych zajęć.

Teraz rozszerzone możliwości Now Brief mogą sprawdzić posiadacze serii Galaxy S24, a to za sprawą najnowszej wersji beta, którą Samsung im udostępnił. Ten spersonalizowany asystent kilka razy dziennie dostarczy użytkownikom skondensowane podsumowania najważniejszych informacji, by zawsze byli na bieżąco. Warto tu wspomnieć, że równocześnie narzędzie trafiło także do testerów z Galaxy Flip Z 6, więc można się spodziewać, że w najbliższym czasie zostanie też udostępnione właścicielom Galaxy Z Fold 6.

Wprowadzenie Now Brief do serii Galaxy S24 i zeszłorocznych składaków to kolejny krok w strategii Samsunga, która ma na celu ujednolicenie i rozwijanie funkcji AI w swoich flagowych modelach. To ulepszenie pokazuje, że firma aktywnie słucha opinii użytkowników i stale udoskonala swoje oprogramowanie, by sprostać ich oczekiwaniom. Jeśli zaś chodzi o stabilne wydanie nakładki, te powinno trafić w ręce użytkowników już we wrześniu. Na początku gigant udostępni One UI 8 dla serii Galaxy S25, a następnie do innych modeli. Strategia ta sugeruje, że posiadacze Galaxy S24 mogą otrzymać pełną wersję Now Brief jeszcze w tym roku.