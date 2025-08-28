Project Moohan Samsunga – gogle XR już wkrótce zaliczą premierę

Podsumowanie artykułu . . .

Premiera gogli XR „Project Moohan” od Samsunga potwierdzona?

Project Moohan to nie jest przypadkowy produkt. Koreański gigant od lat współpracował z Oculusem i zbierał doświadczenia z platformami Android oraz Windows. W styczniu natomiast oficjalnie zapowiedział tę nowość w ofercie, wystawiając własną w tej rozgrywce. Jednak pomimo zapowiedzi do tej pory firma milczy odnośnie do tego, kiedy możemy spodziewać się premiery tego urządzenia. Najnowsze doniesienia rzucają nam trochę światła na tę kwestię, ujawniając potencjalną datę debiutu gogli.

Ta ma odbyć się 29 września podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Sprzedaż w Korei Południowej ma ruszyć już 13 października, co sugeruje, że Samsung traktuje swój rodzimy rynek jako poligon doświadczalny przed globalną ekspansją. Dodatkowo, na koreańskim podwórku Naver ma uruchomić platformę treści XR w drugiej połowie przyszłego roku, co powinno zapewnić użytkownikom dostęp do różnorodnych aplikacji. Integracja z usługami Google, w tym asystentem AI Gemini, to mocny punkt całego projektu. Dzięki temu użytkownicy zyskają dostęp do większości aplikacji z Google Play Store.

Urządzenie oznaczone numerem modelu SM-I610 przeszło już niezbędne certyfikacje, w tym KC w Korei i FCC w USA. Napędzać je będzie układ Snapdragon XR2 Gen 2, co potwierdzają wyniki testów Geekbench. Specyfikacja techniczna zapowiada się solidnie, choć w tym segmencie to dopiero początek drogi.

Jeśli chodzi o cenę, Samsung wyraźnie stara się znaleźć złoty środek. Przedział 2,5-4 milionów wonów (około 6600 – 10550 zł) plasuje go między Meta Quest 3 a Apple Vision Pro. To strategiczne posunięcie – drożej niż podstawowa opcja, ale taniej niż flagowy produkt Apple’a. Cel sprzedażowy na poziomie 100 tysięcy sztuk w 2025 roku wydaje się realistyczny, choć nie powalający. Tu wszystko będzie zależało nie tylko od ceny, ale też od całokształtu – dostępności aplikacji, dostępności na konkretnych rynkach czy też żywotności baterii.

Co jednak ciekawe, Project Moohan to tylko preludium do prawdziwego celu Samsunga. Firma pracuje nad inteligentnymi okularami planowanymi na 2026 rok. Rozwijane są dwa modele: jeden we współpracy z Google i Gentle Monster o wadze 50 gramów, oraz drugi – własny, bez wyświetlacza. To pokazuje, gdzie zmierza cały rynek – w kierunku lżejszych, bardziej dyskretnych urządzeń.

W tym czasie Apple też się nie zatrzymuje i już szykuje Vision Pro 2 z chipem M4, oferującym 40% wyższą wydajność i 25% lepszą efektywność energetyczną. Meta planuje inteligentne okulary bez wyświetlacza już we wrześniu 2025 roku. Rynek XR wciąż jest niszą – Apple Vision Pro sprzedało się w zaledwie 224 tysiącach sztuk w 2024 roku, daleko od zakładanego miliona, choć akurat temu chyba nikt się nie dziwi, biorąc pod uwagę ogromną cenę, słabą dostępność i dodatkowe mankamenty, na które skarżyli się użytkownicy. Można się jednak spodziewać, że następna generacja naprawi te błędy, ale raczej nie ma co liczyć na niższą cenę.