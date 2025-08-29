Samsung ułatwia opiekę nad bliskimi dzięki nowej aktualizacji SmartThings Family Care

Podsumowanie artykułu . . .

Globalny zasięg Samsung SmartThings Family Care i uproszczona konfiguracja

Usługa ta zadebiutowała około rok temu i była skierowana początkowo tylko na rynek amerykański, jednak jak już wspomniała, Samsung otwiera ją dla użytkowników na całym globie, co samo w sobie jest ciekawym posunięciem. Znacznie ważniejsze jest jednak to, że producent uprościł cały proces konfiguracji. Zamiast skomplikowanych ustawień, które mogły przytłaczać mniej technologicznie zaawansowanych użytkowników, opiekunowie wysyłają teraz zwykły link zapraszający. To rozwiązanie wydaje się banalne, ale może przełamać główną barierę — obawę przed skomplikowaną technologią.

Nowa wersja wprowadza bardziej elastyczny system przypisywania ról w rodzinie. Można precyzyjnie określić, kto jest opiekunem, a kto potrzebuje wsparcia, dostosowując ustawienia do konkretnej sytuacji. Co ważne, podopieczni zachowują pełną kontrolę nad tym, jakie dane chcą udostępniać. To istotna różnica w porównaniu z wieloma innymi rozwiązaniami, które często działają na zasadzie „wszystko albo nic”. Użytkownik sam decyduje, czy dzieli się informacjami o śnie, aktywności czy lokalizacji.

Chyba najciekawszym elementem w całym rozwiązaniu jest system alertów o braku aktywności. Nie chodzi tu jednak o brak ćwiczeń, ale o korzystanie z podstawowych sprzętów. Jeśli podopieczny przez dłuższy czas nie korzysta z urządzeń takich jak lodówka czy telewizor, opiekun otrzymuje powiadomienie.

W takiej sytuacji może nie tylko zadzwonić, ale też — co brzmi nieco futurystycznie — zdalnie uruchomić odkurzacz automatyczny z kamerą, aby wizualnie sprawdzić sytuację. Pomysł interesujący, choć budzący pewne wątpliwości etyczne. Interwały alertów można dostosować indywidualnie, co dodaje elastyczności całemu systemowi. Z drugiej strony, może to naprawdę uratować komuś życie, bo jeśli osoba starsza zasłabnie, w ten sposób jej opiekun będzie w stanie zorientować się o tym znacznie szybciej niż normalnie.

W usłudze dostępna jest też funkcja geolokalizacji, która pozwala oznaczać ważne miejsca — apteki, szpitale czy sklepy — i monitorować trasy podopiecznego. Rodzice mogą też śledzić drogę dzieci do szkoły. To rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku osób z początkowymi objawami demencji, które mogą zgubić się nawet w znanym otoczeniu. System pokazuje nie tylko aktualną pozycję, ale też historię przemieszczeń.

Poza tym połączenie z aplikacją Samsung Health daje wgląd w dane dotyczące snu i aktywności fizycznej — oczywiście tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Będzie to zwłaszcza przydatne, gdy podopieczny posiada dodatkowo zegarek Galaxy Watch albo inteligentny pierścień Galaxy Ring. System oferuje też przypomnienia o wizytach lekarskich, przyjmowaniu leków czy rodzinnych spotkaniach, innymi słowy wszystko to, o czym łatwo zapomnieć.

Mimo pewnych ograniczeń, Samsung SmartThings Family Care ma szansę stać się niezastąpionym pomocnikiem dla wielu osób

Warto jednak wspomnieć o pewnych ograniczeniach, bo takowe też są. Usługa działa wyłącznie na smartfonach Samsung z Androidem 11 lub nowszym i minimum 3 GB pamięci RAM. Wszystkie podłączone urządzenia muszą pochodzić od koreańskiego producenta i obsługiwać platformę SmartThings. Przypomnę też, o czym wiele osób zapomina – nie jest to usługa przeznaczona do celów medycznych i nie zastąpi profesjonalnej opieki zdrowotnej ani systemów alarmowych w nagłych wypadkach. Może być natomiast świetnym pomocnikiem i ułatwieniem w wielu sytuacjach.

Globalna ekspansja SmartThings Family Care pokazuje, że Samsung poważnie traktuje rynek rozwiązań dla rodzin. Aktualizacja to ważny krok w kierunku stworzenia kompleksowego i bezpiecznego systemu do zarządzania opieką nad bliskimi. Wprowadzone funkcje, od powiadomień o braku aktywności, przez monitoring zdrowia i lokalizacji, aż po przypomnienia o ważnych wydarzeniach, znacznie ułatwiają codzienne życie rodzin.