Google uruchamia Pixel Care+ – nowy program ochrony urządzeń

Google wprowadza Pixel Care+. Nowy program zastępuje dotychczasowe plany ochrony
Pixel Care+ oficjalnie wystartował 27 sierpnia 2025 roku na terenie Stanów Zjednoczonych i niestety na razie nie wiadomo, czy doczeka się szerzej dostępności. Program zastąpił dotychczasowe Google Preferred Care i Fi Device Protection, oferując – przynajmniej w założeniu – znacznie atrakcyjniejsze warunki dla konsumentów. Co ciekawe, premiera zbiegła się w czasie z prezentacją najnowszych produktów marki, w tym Pixel 10 i Pixel Watch 4. Nie wydaje się to przypadkowe – Google chce od razu objąć ochroną swoje flagowe urządzenia.
Najważniejszą zmianą jest zniesienie opłat serwisowych za naprawy ekranu i baterii. To spora różnica względem poprzedniego programu, gdzie za naprawę pękniętego ekranu trzeba było zapłacić 29 dolarów (około 95 zł), a liczba roszczeń była ograniczona do dwóch rocznie.
Kluczowe korzyści z programu to:
- Nielimitowane roszczenia z tytułu uszkodzeń przypadkowych i usterek.
- 0 zł opłaty za naprawę wyświetlacza i wymianę baterii.
- Bezpłatne naprawy usterek po upływie gwarancji.
- Gwarancja użycia oryginalnych części Google.
- Priorytetowe wsparcie od ekspertów.
- Możliwość zgłaszania roszczeń przez stronę Google Store.
- Opcjonalne ubezpieczenie od zagubienia i kradzieży.
Program obejmuje szeroką gamę urządzeń – smartfony z serii Pixel 8, 9 i 10, zegarki Pixel Watch oraz tablety Pixel. Dołączono też wybrane produkty Fitbit. Google nawiązało współpracę z firmą Asurion, która będzie odpowiadać za świadczenie usług. Oprócz tego, opcjonalnie można dokupić ochronę przed kradzieżą i zgubieniem sprzętu. W tym wariancie dopuszczalne są dwa roszczenia w ciągu 12 miesięcy, przy zachowaniu nieograniczonej liczby zgłoszeń uszkodzeń. Ta opcja nie działa jednak na terenie stanu Nowy Jork.
Jaki jest koszt tej usługi?
Miesięczna opłata zaczyna się od 5 dolarów (około 18 zł) za ochronę Pixel Watch 4. W przypadku Pixel 10 to już 9 dolarów (około 33 zł) miesięcznie lub 179 dolarów (około 656 zł) za dwa lata. Najdroższy jest plan dla Pixel 10 Pro Fold – 16 dolarów (około 59 zł) co miesiąc. Program można aktywować w ciągu 60 dni od zakupu urządzenia, niezależnie od miejsca nabycia. Plany dostępne są w wariantach miesięcznych (do 60 miesięcy) lub dwuletnich. Warto pamiętać, że są one przypisane do konkretnego urządzenia i nie można ich przenieść.
Obecni subskrybenci poprzednich programów mają zostać automatycznie przeniesieni do Pixel Care+ w ciągu najbliższych miesięcy. Google zapewnia, że proces odbędzie się bezproblemowo i nie przerwie ochrony. W porównaniu do poprzednika, Google Preferred Care, nowy program jest znacznie bardziej elastyczny, eliminując ograniczenia roszczeń i opłaty za naprawy. Niestety, brak jego szerokiej dostępności (przynajmniej na razie) to spory minus. Pozostaje poczekać i sprawdzić, czy gigant zdecyduje się na jego rozszerzenie w późniejszym czasie, czy PixelCare+ będzie ekskluzywny dla amerykańskiego rynku.