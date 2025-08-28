Google uruchamia Pixel Care+ – nowy program ochrony urządzeń

Podsumowanie artykułu . . .

Google wprowadza Pixel Care+. Nowy program zastępuje dotychczasowe plany ochrony

Pixel Care+ oficjalnie wystartował 27 sierpnia 2025 roku na terenie Stanów Zjednoczonych i niestety na razie nie wiadomo, czy doczeka się szerzej dostępności. Program zastąpił dotychczasowe Google Preferred Care i Fi Device Protection, oferując – przynajmniej w założeniu – znacznie atrakcyjniejsze warunki dla konsumentów. Co ciekawe, premiera zbiegła się w czasie z prezentacją najnowszych produktów marki, w tym Pixel 10 i Pixel Watch 4. Nie wydaje się to przypadkowe – Google chce od razu objąć ochroną swoje flagowe urządzenia.

Najważniejszą zmianą jest zniesienie opłat serwisowych za naprawy ekranu i baterii. To spora różnica względem poprzedniego programu, gdzie za naprawę pękniętego ekranu trzeba było zapłacić 29 dolarów (około 95 zł), a liczba roszczeń była ograniczona do dwóch rocznie.

Czytaj też: Google Pixel 10 z przymusową funkcją Battery Health Assistance. Użytkownicy nie mają wyboru

Kluczowe korzyści z programu to:

Nielimitowane roszczenia z tytułu uszkodzeń przypadkowych i usterek.

z tytułu uszkodzeń przypadkowych i usterek. 0 zł opłaty za naprawę wyświetlacza i wymianę baterii.

za naprawę wyświetlacza i wymianę baterii. Bezpłatne naprawy usterek po upływie gwarancji.

usterek po upływie gwarancji. Gwarancja użycia oryginalnych części Google.

Google. Priorytetowe wsparcie od ekspertów.

od ekspertów. Możliwość zgłaszania roszczeń przez stronę Google Store.

Opcjonalne ubezpieczenie od zagubienia i kradzieży.

Program obejmuje szeroką gamę urządzeń – smartfony z serii Pixel 8, 9 i 10, zegarki Pixel Watch oraz tablety Pixel. Dołączono też wybrane produkty Fitbit. Google nawiązało współpracę z firmą Asurion, która będzie odpowiadać za świadczenie usług. Oprócz tego, opcjonalnie można dokupić ochronę przed kradzieżą i zgubieniem sprzętu. W tym wariancie dopuszczalne są dwa roszczenia w ciągu 12 miesięcy, przy zachowaniu nieograniczonej liczby zgłoszeń uszkodzeń. Ta opcja nie działa jednak na terenie stanu Nowy Jork.

Czytaj też: Google Pixel 10 już oficjalnie. Czy czysty Android znów okaże się prawdziwą rewolucją?

Jaki jest koszt tej usługi?

Miesięczna opłata zaczyna się od 5 dolarów (około 18 zł) za ochronę Pixel Watch 4. W przypadku Pixel 10 to już 9 dolarów (około 33 zł) miesięcznie lub 179 dolarów (około 656 zł) za dwa lata. Najdroższy jest plan dla Pixel 10 Pro Fold – 16 dolarów (około 59 zł) co miesiąc. Program można aktywować w ciągu 60 dni od zakupu urządzenia, niezależnie od miejsca nabycia. Plany dostępne są w wariantach miesięcznych (do 60 miesięcy) lub dwuletnich. Warto pamiętać, że są one przypisane do konkretnego urządzenia i nie można ich przenieść.

Czytaj też: Nie tylko nowe smartfony. Oto Google Pixel Buds 2a i Pixel Watch 4

Obecni subskrybenci poprzednich programów mają zostać automatycznie przeniesieni do Pixel Care+ w ciągu najbliższych miesięcy. Google zapewnia, że proces odbędzie się bezproblemowo i nie przerwie ochrony. W porównaniu do poprzednika, Google Preferred Care, nowy program jest znacznie bardziej elastyczny, eliminując ograniczenia roszczeń i opłaty za naprawy. Niestety, brak jego szerokiej dostępności (przynajmniej na razie) to spory minus. Pozostaje poczekać i sprawdzić, czy gigant zdecyduje się na jego rozszerzenie w późniejszym czasie, czy PixelCare+ będzie ekskluzywny dla amerykańskiego rynku.