Google Pixel 10 już oficjalnie. Czy czysty Android znów okaże się prawdziwą rewolucją?

Elegancki design i trwałość na lata

W zeszłym roku mieliśmy odświeżenie plecków Pixeli, które — chyba wszyscy się zgodzimy — okazało się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Całość wyglądała przepięknie i ta zmiana w designie została świetnie przyjęta przez użytkowników, więc nie było sensu czegokolwiek zmieniać zaledwie rok później. Seria Pixel 10 kontynuuje więc tę myśl designerską. Udoskonalona jest jednak funkcjonalność. Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL otrzymały przeprojektowaną wyspę aparatu, która nie tylko wygląda nowocześnie, ale także integruje technologię Pixelsnap, wspierającą ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi2.

Google poszło także o krok dalej w kwestii ekologii, wykorzystując w produkcji rekordową ilość materiałów z recyklingu. Konstrukcja opiera się na ramce z aluminium klasy lotniczej oraz szkle Corning Gorilla Glass Victus 2, zapewniającym odporność na zarysowania i upadki. W kwestii odporności na wodę i pył, mamy tutaj certyfikat IP68.

Nowością jest system Pixelsnap, który umożliwia łatwe podłączanie magnetycznych akcesoriów, takich jak ładowarki, uchwyty, podstawki czy portfele. Pixelsnap Charger oferuje bezprzewodowe ładowanie z mocą do 25 W w przypadku Pixel 10 Pro XL, a akcesoria jak Pixelsnap Ring Stand ułatwiają korzystanie z telefonu w trybie poziomym lub pionowym, na przykład podczas oglądania filmów czy wideorozmów. Działa to na takiej samej zasadzie jak MagSafe w iPhone’ach od serii 12. Google zapewnia również 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń i funkcji Pixel Drop, co gwarantuje, że urządzenia pozostaną aktualne i bezpieczne przez długi czas.

Interfejs Material 3 Expressive to kolejny atut wymieniany przez Google. Oferuje dynamiczne animacje, płynne interakcje i szerokie możliwości personalizacji, które harmonizują z nowym designem Pixeli. W naszych recenzjach tych smartfonów opiszemy, jak to się dokładnie sprawdza i czy robi to realną różnicę.

Pixel 10. Wszechstronność w przystępnej formie?

Pixel 10 to podstawowy model serii, który łączy zaawansowane funkcje z przystępną ceną. Wyposażony w 6,3-calowy wyświetlacz Actua o jasności 3000 nitów, ma zapewniać niezła widoczność nawet w pełnym słońcu. Metalowa ramka o satynowym wykończeniu i polerowane szkło z tyłu dostępne są w czterech wyrazistych kolorach: obsydian, jasnoliliowy, indygo i limonkowy. Na pokładzie mamy także ulepszone głośniki z głębszymi basami.

Aparat w Pixelu 10 to prawdziwy przełom — jako pierwszy model podstawowy w serii otrzymał potrójny system kamer, w tym teleobiektyw 5x z 10-krotnym zoomem optycznym i do 20-krotnego w wysokiej rozdzielczości. Technologie takie jak Night Sight, Macro Focus i Panorama pozwalają na robienie zdjęć w każdych warunkach, a 10,5-megapikselowy przedni aparat z autofokusem gwarantuje ostre selfie. Nowy procesor sygnałowy (ISP) w Tensor G5 umożliwia nagrywanie 10-bitowych wideo HDR, oferując bogate kolory i detale. Aparaty w Pixelach zawsze były świetne, więc tutaj nie ma się o co martwić.

Bateria Pixel 10 ma pojemność 4970 mAh, co zapewnia ponad 24 godziny pracy, a przewodowe ładowanie 30 W pozwala naładować telefon do 55% w 30 minut. Z 12 GB RAM i wsparciem Tensor G5, Pixel 10 oferuje płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach.

Pixel 10 Pro i Pro XL. Flagowce dla profesjonalistów

Modele Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL to flagowce z krwi i kości. Dostępne w rozmiarach 6,3 cala (Pro) i 6,8 cala (Pro XL), oferują wyświetlacze Super Actua o jasności 3300 nitów — najjaśniejsze w historii Pixela. Do wyboru są cztery kolory: obsydian, porcelanowy, księżycowy szary i jadeitowy. Oba modele wyposażono w 16 GB RAM, największe baterie w historii serii (4870 mAh w Pro i 5200 mAh w Pro XL) oraz szybsze ładowanie przewodowe (30 W w Pro i 45 W w Pro XL). Pixel 10 Pro XL dodatkowo obsługuje ładowanie bezprzewodowe Qi2.2 o mocy 25 W, kiedy pozostałe modele obsługują Qi2 o mocy 15 W.

System potrójnego aparatu w modelach Pro to prawdziwy majstersztyk. Zawiera 50-megapikselowy obiektyw główny z ulepszoną stabilizacją optyczną, teleobiektyw 5x z zoomem do 100x (Pro Res Zoom) oraz ultraszerokokątny obiektyw z Macro Focus. Funkcje takie jak Video Boost, Night Sight Video i nagrywanie w 8K zapewniają kinową jakość wideo, a 42-megapikselowy przedni aparat z szerokim polem widzenia idealnie nadaje się do selfie i wideorozmów. Fotoasystent, oparty na modelach Gemini, pomaga początkującym fotografom w doborze kadru i ustawień, a Auto Best Take automatycznie łączy zdjęcia, by każdy wyglądał najlepiej.

Pixel 10 Pro Fold. Składana przyszłość, której nie dostaniemy

Pixel 10 Pro Fold również rozszerzy dziesiątą linię smartfonów Google, choć nie będzie dostępny w Polsce. Wyposażony w 8-calowy wewnętrzny wyświetlacz Super Actua Flex i 6,4-calowy zewnętrzny ekran Actua, łączy funkcjonalność tradycyjnego smartfona z możliwościami tabletu. Nowy, bezprzekładniowy zawias wykonany z materiałów klasy lotniczej zapewnia trwałość na ponad 10 lat (przy założeniu 50 złożeń dziennie), a certyfikat IP68 chroni przed wodą i pyłem.

Pixel 10 Pro Fold wyróżnia się w wielozadaniowości — funkcja Split Screen pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji, a drag-and-drop ułatwia przenoszenie treści, na przykład zdjęć czy linków. Aparaty obejmują 48-megapikselowy obiektyw główny, teleobiektyw 5x z zoomem do 20x oraz ultraszerokokątny z Macro Focus. Funkcje takie jak Instant View (podgląd zdjęć na rozłożonym ekranie) czy Dual Screen Preview (umożliwiająca pozującym podgląd kadru) ułatwiają fotografowanie. Tryb tabletop pozwala na stabilne nagrywanie timelapsów czy astrofotografii bez statywu, a funkcja Made You Look wyświetla animacje, które przyciągają uwagę dzieci podczas robienia zdjęć.

Bateria Pixel 10 Pro Fold ma pojemność 5015 mAh, która ma wystarczyć na ponad 24 godziny, a ładowanie przewodowe o mocy 30 W osiąga 50% w 30 minut (bezprzewodowo mamy tu Qi2 o mocy 15 W). Z 16 GB RAM i Tensor G5, może konkurować z najmocniejszymi rywalami.

Tensor G5 i Gemini Nano. AI na nowym poziomie

Sercem serii Pixel 10 jest autorski układ Google Tensor G5, który stanowi największą aktualizację procesora Google od debiutu Tensor. Oferuje do 60% większą moc obliczeniową TPU i 34% szybszy procesor w porównaniu z Tensor G4. Współpraca z Google DeepMind pozwoliła zintegrować model Gemini Nano, który zasila funkcje AI bezpośrednio na urządzeniu, zapewniając prywatność i bezpieczeństwo.

Niestety, funkcja Magicznej Podpowiedzi (Magic Cue), która proaktywnie dostarcza informacje (na przykład szczegóły lotu podczas rozmowy z liniami lotniczymi), nie jest dostępna w Polsce. Fotoasystent, oparty na Gemini, uczy początkujących fotografów podstaw kadrowania i inspiruje do kreatywnych ujęć. Profesjonalny zoom w modelach Pro i Pro XL, wykorzystujący Tensor G5 i generatywny model obrazowania, pozwala na odzyskiwanie szczegółów przy nawet 100-krotnym powiększeniu, co jest przełomem w fotografii mobilnej.

Subskrybenci modeli Pro otrzymują roczny dostęp do planu Google AI Pro, który oferuje priorytetowy dostęp do Gemini Pro, funkcje w Gmail, Docs i NotebookLM oraz możliwość tworzenia wideo z tekstu za pomocą Veo 3 Fast. Szkoda jednak, że nie wszystkie funkcje będą dla nas dostępne.

Ceny i dostępność Google Pixel 10

Seria Pixel 10 naturalnie oferuje różne warianty pamięci. Cenowo prezentuje się to następująco:

Pixel 10:

128 GB – 3949 zł

256 GB – 4399 zł.

Pixel 10 Pro:

128 GB – 4849 zł,

256 GB – 5249 zł,

512 GB – 5849 zł,

1 TB – 6999 zł.

Pixel 10 Pro XL:

256 GB – 5699 zł,

512 GB – 6299 zł,

1 TB – 7399 zł

Pixel 10 Pro Fold:

2399 USD (niedostępny w Polsce)

Czy Pixel 10 to przełom?

Tensor G5 i Gemini Nano otwierają nowe możliwości w zakresie sztucznej inteligencji, choć brak niektórych funkcji w Polsce, jak Magicznej Podpowiedzi, może rozczarować. Ulepszone aparaty, rekordowo jasne wyświetlacze, trwałe materiały i 7-letnie wsparcie aktualizacji — to wszystko zachęca i kolejny raz pokazuje, że Google robi prawdziwe flagowce. Pixel 10 Pro Fold to również potężny rywal na rynku składaków — szkoda jednak, że nie na polskim rynku. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na wysokie ceny, zwłaszcza modeli Pro i Pro XL, które mogą jednak odstraszyć część potencjalnych nabywców, szczególnie w obliczu silnej konkurencji.