Google Pixel 10 Pro Fold już wkrótce – będzie nowy zawias i uszczelnienia

Pixel 10 Pro Fold przynosi bowiem długo wyczekiwane zmiany w konstrukcji. Choć producenci od lat obiecują pełnowartościowe składaki, Google postanowiło odpowiedzieć na konkretną bolączkę użytkowników. Czy to wystarczy, by przekonać sceptyków?

Ekrany i budowa Pixela 10 Pro Fold

Wewnętrzny wyświetlacz to 8-calowy panel OLED Super Actua Flex o rozdzielczości 2152 × 2076 pikseli. Na zewnątrz znajdziemy mniejszy, 6,4-calowy ekran OLED Actua (2364 × 1080 pikseli). Oba oferują odświeżanie na poziomie 120 Hz i jasność do 3000 nitów – wartości imponujące, choć spotykane w innych podobnych urządzeniach.

Aluminiowa obudowa ma wymiary 155,2 × 76,3 × 10,8 mm po złożeniu i 155,2 × 150,4 × 5,2 mm po rozłożeniu. Przy wadze 258 gramów urządzenie plasuje się w średniej kategorii wagowej. Kluczową innowacją jest jednak zastosowanie zaawansowanego zawiasu umożliwiającego certyfikację IP68. To pierwszy składany smartfon Google’a z taką odpornością na wodę i kurz.

Podzespoły i oprogramowanie

fot: Evan Blass on X

Smartfon napędzać będzie procesor Tensor G5 SoC z układem bezpieczeństwa Titan M2, który odpowiada między innymi za wysokiej klasy zabezpieczenie biometryczne. Konfiguracja pamięci obejmuje 16 GB RAM oraz opcje 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci flash w standardzie UFS 4.0. Jak przystało na Pixela, można będzie liczyć na siedmioletnie wsparcie dla systemu Android 16.

Za zasilanie odpowiadać ma bateria 5015 mAh, która powinna zapewniać do 72 godzin pracy w trybie oszczędzania energii. Ładowanie odbywa się z mocą 30 W przewodowo lub 15 W bezprzewodowo. Czyli znowu o szybkim ładowaniu można zapomnieć.

Podsystem fotograficzny

Zestaw aparatów prezentuje się obiecująco:

Główny sensor 48 Mpix z obiektywem o jasności f/1.7

Aparat ultraszerokokątny 10,5 Mpix z obiektywem f/2.2)

Teleobiektyw 10,8 Mpix z obiektywem o jasności f/3.1 i z 10-krotnym zoomem optycznym

Dwa przednie aparaty 10 Mpix (f/2,2)

W Pixelach tradycyjnie w kwestii jakości zdjęć nie specyfikacja się liczy najbardziej, tylko oprogramowanie – już niedługo przekonamy się, jak będzier tym razem.

Dostępność i ceny

Google planuje obniżkę cen – Pixel 10 Pro Fold ma być tańszy o około 200 dolarów od poprzednika. Urządzenie pojawi się w odcieniach Moonstone i Jade. Choć prezentacja następuje 20 sierpnia, rzeczywista premiera rynkowa przewidziana jest dopiero na 9 października.

Pozostaje kluczowa kwestia: czy składany Pixel wreszcie trafi do Polski? Dotychczasowe modele nie były u nas oficjalnie dostępne, zmuszając zainteresowanych do prywatnego importu przez pośredników. Podstawowy Pixel 10 zyska teleobiektyw, zarezerwowany wcześniej dla wersji Pro. Pixel 10 Pro otrzyma błyszczącą ramkę i cztery kolory, w tym wariant Jade z pistacjowymi i złotymi akcentami.

Równolegle Google zaprezentuje czwartą generację zegarka Pixel Watch z ulepszoną baterią oraz prawdopodobnie nowe słuchawki Pixel Buds Pro 2a. I już za dwa dni przekonamy się naocznie, jak wyglądają w praktyce obietnice Google’a i ile z tego (i za jakie pieniądze) zobaczymy oficjalnie w Polsce)