Nie tylko nowe smartfony. Oto Google Pixel Buds 2a i Pixel Watch 4

Pixel Buds 2a. Kompaktowe słuchawki z ANC w przystępnej cenie

Pixel Buds 2a to nowe słuchawki z serii A, które Google reklamuje jako najmniejsze i najlżejsze w swojej klasie — każda waży 4,7 g. Zaprojektowano je z myślą o komforcie, korzystając z danych z ponad 45 milionów skanów uszu. W zestawie znajdują się cztery rozmiary końcówek (XS-L), a stabilizator „twist-to-adjust” pozwala dostosować dopasowanie — obrót w lewo dla pewniejszego chwytu, w prawo dla luźniejszego noszenia.

Słuchawki mają certyfikat IP54 (odporność na pot i wodę), a etui IPX4, co powinno wystarczyć na treningi czy deszcz. Dostępne są w dwóch kolorach: Hazel i Iris, które pasują do estetyki urządzeń Pixel, choć wybór kolorów na razie jest dość ograniczony.

Dźwięk i aktywne tłumienie hałasu

Pixel Buds 2a to pierwsze słuchawki z serii A z aktywną redukcją hałasu (ANC) w technologii Silent Seal 1.5, która blokuje zewnętrzne dźwięki. Tryb Transparency pozwala słyszeć otoczenie, gdy jest to potrzebne. 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny i przeprojektowana akustyka mają zapewniać czysty dźwięk z niezłym basem, a 5-pasmowy equalizer umożliwia personalizację brzmienia. Słuchawki wspierają też audio przestrzenne na kompatybilnych urządzeniach Pixel.

Jakość rozmów telefonicznych wspiera Google AI i siatki blokujące wiatr, które redukują hałas tła. To rozwiązanie sprawdza się najlepiej z telefonami Pixel, co może ograniczać korzyści dla użytkowników innych urządzeń. Pixele jednak będą łączyć się z każdym smartfonem.

Tensor A1 i funkcje AI

Słuchawki napędza układ Tensor A1, który przetwarza dźwięk 90 razy szybciej niż prędkość dźwięku, wspierając ANC i funkcje AI. Pixel Buds 2a integrują się z asystentem Gemini, umożliwiając hands-free dostęp do poleceń głosowych, jak na przykład sprawdzanie e-maili czy wskazówek nawigacyjnych. Gesty dotykowe pozwalają sterować muzyką, przełączać tryby ANC/Transparency czy aktywować Gemini, choć niektóre funkcje wymagają kompatybilnego urządzenia z Androidem 6.0+ i konta Google.

Iris F

Bateria oferuje 7 godzin słuchania z ANC (10 godzin bez) i do 20 godzin z etui (27 godzin bez ANC). Szybkie ładowanie daje godzinę odtwarzania po 5 minutach w etui, co jest standardem w tej klasie.

Łączność i ekologia

Pixel Buds 2a współpracują z urządzeniami Pixel dzięki funkcjom jak Clear Calling, Find Hub (lokalizacja słuchawek na mapie, nawet w etui) czy multipoint do przełączania między urządzeniami. Bluetooth 5.4 zapewnia stabilność połączenia z urządzeniami Android, iOS, tabletami i laptopami, choć pełne funkcje wymagają ekosystemu Google.

W kwestii ekologii Google zastosowało 41% materiałów z recyklingu, w tym recyklowany kobalt w baterii i cynę w płytkach drukowanych. Opakowanie jest wolne od plastiku, a bateria etui jest wymienialna, co może wydłużyć żywotność produktu. Za to spory plus.

Cena i dostępność

Pixel Buds 2a kosztują 649 zł. Słuchawki będą dostępne od 9 października w Google Store i u partnerów detalicznych.

Pixel Watch 4. Zegarek z ambicjami, nowym wyglądem i wyświetlaczem

Pixel Watch 4 zachowuje okrągły kształt, ale wprowadza zakrzywiony wyświetlacz Actua 360 z 10% większą powierzchnią aktywną i 15% mniejszymi ramkami niż w Pixel Watch 3. Jasność 3000 nitów zapewnia czytelność w słońcu, a interfejs Material 3 Expressive oferuje nowe tarcze zegarka i płynne animacje. Nowy głośnik i silnik haptyczny (o 15% mocniejszy) poprawiają interakcje, na przykład z asystentem Gemini.

Zegarek wykonano z aluminium klasy lotniczej i szkła Corning Gorilla Glass, z wodoodpornością do 50 metrów. Po raz pierwszy jest serwisowalny — bateria i wyświetlacz można wymienić. Dostępny w dwóch rozmiarach (41 mm i 45 mm) i kolorach: Satin Moonstone (tylko 45 mm), Polished Silver z opaską Iris oraz Champagne Gold z opaską Lemongrass (41 mm).

Zdrowie i fitness

Pixel Watch 4 oferuje zaawansowane funkcje zdrowotne. Śledzenie snu jest o 18% dokładniejsze dzięki nowym modelom AI, analizującym fazy snu i dostarczającym Sleep Score. Czujnik temperatury skóry wykrywa odchylenia, a podwójna częstotliwość GPS (L5 GNSS) poprawia śledzenie tras w trudnym terenie. Zegarek wspiera ponad 50 trybów ćwiczeń, w tym nowe, jak pickleball czy koszykówka, a funkcje Fitbit, takie jak Morning Brief czy metryki cardio load, pomagają optymalizować treningi.

EKG, monitorowanie SpO2, tętna, oddechu i stresu to standard, ale funkcja Loss of Pulse Detection (wykrywanie zatrzymania akcji serca) i powiadomienia o nieregularnym rytmie serca wyróżniają zegarek. AI Health Coach, dostępny w USA od października, oferuje spersonalizowane porady, ale w Polsce na razie będzie niedostępny.

Komunikacja satelitarna i AI

Pixel Watch 4 LTE to pierwszy smartwatch z samodzielną komunikacją satelitarną w sytuacjach awaryjnych, umożliwiającą kontakt ze służbami bez zasięgu. Funkcje bezpieczeństwa obejmują też Safety Check, Emergency Sharing oraz wykrywanie upadków i wypadków. Napędzany Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 i koprocesorem ML (25% szybszym, zużywającym połowę energii), zegarek integruje Gemini, aktywowanego gestem Raise to Talk. Asystent odpowiada na pytania i wspiera zadania, na przykład wyszukiwanie informacji w Gmailu, choć pełna funkcjonalność — jak zawsze — zależy od regionu.

Bateria i łączność

Bateria Pixel Watch 4 działa do 30 godzin (41 mm) lub 40 godzin (45 mm), a w trybie oszczędzania energii do 48 lub 72 godzin. Nowy Quick Charge Dock ładuje od 0 do 50% w 15 minut. Zegarek integruje się z ekosystemem Google, umożliwiając sterowanie Google TV, podgląd kamer Nest czy korzystanie z Google Wallet i Map offline.

Cena i dostępność

Pixel Watch 4 jest dostępny w przedsprzedaży od 9 października. Ceny zaczynają się od 1 699 zł.