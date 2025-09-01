ASRock wydaje BIOS 3.40 dla płyt AM5. To może być koniec problemów z pamięcią 

Podsumowanie artykułu . . .

ASRock wydała wersję BIOS-u 3.40 dla płyt głównych AMD serii 800

Problemy z platformą AM5 nie wzięły się znikąd. Narastały przez ostatnie miesiące, dotykając szczególnie właścicieli procesorów Ryzen 9000X3D. Doniesienia o uszkodzonych CPU i niestabilnych systemach potwierdzono nawet podczas targów Computex 2025. ASRock początkowo wskazywał na błędy użytkowników w konfiguracji, niekompatybilne moduły pamięci oraz problematyczne ustawienia PBO, ale w końcu przyznał, że potrzebne są głębsze zmiany.

Czytaj też: Koniec z utratą dokumentów. Microsoft 365 automatycznie zapisze pliki Word w chmurze

Wydanie BIOS 3.40 ogłoszono 29 sierpnia podkreślając, że aktualizacja powstała w bezpośredniej reakcji na opinie społeczności. Firma przyznaje, że wcześniejsze wersje oprogramowania układowego nie spełniały oczekiwań użytkowników pod względem stabilności. Najważniejszą zmianą w nowym BIOSie jest domyślne wyłączenie funkcji Memory P-State. Ta modyfikacja ma bezpośrednio wpłynąć na kompatybilność i stabilność pamięci, eliminując konflikty z różnymi modułami RAM dostępnymi na rynku.

Druga kluczowa zmiana dotyczy parametrów napięcia VDDCR_SOC, co powinno zwiększyć stabilność działania procesorów AMD szczególnie przy wysokim obciążeniu. Wyłączenie Memory P-State jako domyślnego ustawienia to znaczący zwrot w podejściu ASRock do zarządzania pamięcią. Choć teoretycznie funkcja ta miała służyć oszczędności energii, w praktyce generowała więcej problemów niż korzyści.

Czytaj też: Android coraz bardziej przypomina iOS. Google wyrównuje stawkę z Apple

Nowe ustawienia testowano z szerokim spektrum modułów DDR5 różnych producentów, co powinno przełożyć się na lepsze doświadczenia użytkowników. Aktualizacja jest już dostępna dla ośmiu modeli z serii X870 i B850, w tym X870 Steel Legend WiFi, X870 Pro RS WiFi oraz B850I Lightning WiFi. ASRock zapowiada stopniowe rozszerzanie wsparcia na pozostałe płyty AM5 w najbliższych tygodniach.

Czytaj też: Samsung ułatwia opiekę nad bliskimi dzięki nowej aktualizacji SmartThings Family Care

Ciekawym akcentem jest oferowanie pełnej gwarancji dla osób decydujących się na aktualizację, ponieważ to dość nietypowe posunięcie, które jednak świadczy o pewności producenta co do jakości nowego oprogramowania. BIOS 3.40 to niewątpliwie krok w dobrą stronę, ale dopiero czas pokaże czy rzeczywiście zamknie on rozdział problemów z platformą AM5. Po miesięcznych frustracjach użytkowników, każda poprawa jest na wagę złota, jednak ostrożność w ocenach wydaje się jak najbardziej uzasadniona.