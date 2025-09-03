Posiadacze Galaxy S23 rozczarowani One UI 8. Nie dostali kluczowej funkcji AI

Podsumowanie artykułu . . .

Nowa beta One UI 8 na Galaxy S23 jest niepełna

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z Now Brief, to inteligentna funkcja, która zbiera informacje z różnych aplikacji, aby dostarczyć spersonalizowany przegląd najważniejszych spraw na dany dzień. Wyświetla on podsumowanie spotkań, zadań, wiadomości i innych ważnych informacji, które pomagają zorganizować dzień. To po prostu taki asystent, który podsuwa nam aktualizacje newsów z interesujących nas dziedzin. Choć pierwotnie zadebiutowała w One UI 7 i była ekskluzywna dla serii Galaxy S25, stopniowo zaczęła trafiać na inne urządzenia w wersji One UI 8.

Dzięki stałym ulepszeniom, udostępnianym w ostatnich miesiącach, Now Brief oferuje teraz:

Aktualne prognozy pogody

Przypomnienia o spotkaniach z kalendarza

Szczegóły dotyczące podróży i lotów

Rekomendowane playlisty z Spotify i YouTube

Wspomnienia z poprzednich dni

Dane zdrowotne i aktywnościowe

Dostęp do tych informacji możliwy jest przez specjalny panel boczny, widget na ekranie głównym lub dedykowany pasek.

Narzędzie było obecne na pokładzie wersji beta dla Galaxy S24, więc naturalnie spodziewaliśmy się, że trafi również do wcześniejszych flagowców. Tymczasem program testowy dla modeli z 2023 roku wystartował 1 września, ale szybko stało się jasne, że użytkownicy Galaxy S23 nie otrzymają pełnego pakietu nowości, a wśród braków znalazła się właśnie funkcjonalność Now Brief.

Brak tej funkcji na Galaxy S23 jest szczególnie zaskakujący, ponieważ to właśnie ten model był pierwszym, który otrzymał szeroki pakiet funkcji AI w ramach One UI 6.1. Samsung obiecał też, że będzie wspierać tę serię aktualizacjami oprogramowania aż do Androida 17, więc wydawało się, iż właściciele tych urządzeń dostaną pełen pakiet funkcji. Tymczasem tak się nie stało. Samsung wydaje się tutaj postępować dość wybiórczo, co nie najlepiej świadczy o spójności ich strategii.

Z drugiej strony trochę się tego spodziewaliśmy. Funkcje AI potrzebują coraz wydajniejszych podzespołów, więc z każdym kolejnym rokiem niektóre smartfony, mimo wciąż zapewnianego wsparcia, będą dostawały coraz mniej nowości opartych na sztucznej inteligencji. Tak realnie będzie wyglądać 7-letnie wsparcie, obiecywane przez giganta od zeszłego roku – aktualizacje oprogramowania będą, jednak z każdą kolejną generacją dla starszych modeli zmniejszone o kolejne funkcje. Przyczyną mogą być też działania marketingowe, czyli do zakupu najnowszych modeli poprzez ograniczanie funkcjonalności w starszych urządzeniach

Klamka jeszcze nie zapadła

Na szczęście obecna wersja to tylko beta, więc istnieje szansa, że Samsung zmieni zdanie przed premierą finalnego wydania. Firma może zareagować na głos społeczności i dodać brakującą funkcjonalność w późniejszych aktualizacjach. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników pozostaje opcja ręcznego instalowania brakujących komponentów. W przeszłości podobne metody działały przy okazji wdrażania One UI 7 na starszych urządzeniach, choć w przypadku najnowszej bety nie ma co do tego pewności.

Ostateczna wersja One UI 8 ma trafić do użytkowników jeszcze we wrześniu 2025 roku, początkowo na modele Galaxy S25. Wtedy też dowiemy się, czy Samsung zmienił zdanie dotyczące wsparcia Now Brief dla starszych flagowców.