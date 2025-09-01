Kolejne smartfony Galaxy dostają One UI 8. Samsung rozszerza testy przed stabilnym wydaniem

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung One UI 8.0 beta trafia na coraz więcej urządzeń. Kiedy pojawi się stabilne wydanie?

Ostatnio południowokoreański gigant rozszerzył testy na serię Galaxy S24 oraz modele Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6, a teraz przyszedł czas nie tylko na flagowce z 2023 roku, ale też serię Galaxy. Zgodnie z informacjami, program beta One UI 8 jest już dostępny dla właścicieli Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra w Korei Południowej i Indiach, a niedługo ma trafić do innych regionów, w tym do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Polska nie jest jeszcze potwierdzona, jednak Samsung zwykle nie spycha nas na szary koniec, więc nie powinniśmy długo czekać.

Jeśli chodzi o serię Galaxy A, to beta dostępna jest już na modelach:

Warto zaznaczyć, że w programie znalazł się nawet dwuletni Galaxy A54, co jest miłym zaskoczeniem i pokazuje, że Samsung dba o wsparcie dla swoich starszych, ale wciąż popularnych urządzeń. Zaskakuje natomiast brak w programie bety modelu Galaxy A56, jednak to powinno zmienić się w najbliższym czasie.

Choć wersja testowa nie jest jeszcze u nas dostępna, to jeśli w przyszłości będziecie chcieli ją wypróbować, możecie zgłosić się do programu przez aplikację Samsung Members, logując się tym samym kontem co na telefonie. Tam wystarczy poszukać baneru z informacją o programie beta One UI 8 i dołączyć. Aktualizacja, której rozmiar waha się od 1,9 GB do 3,1 GB (w zależności od modelu), będzie dostępna w menu Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania. Warto jednak pamiętać, że wersje testowe często zawierają błędy – Samsung otwarcie ostrzega przed możliwymi problemami ze stabilnością, dlatego najlepiej instalować betę na dodatkowym sprzęcie, a nie na głównym smartfonie. Jeśli nie macie takowego, przynajmniej zróbcie kopie zapasowe, by nie stracić danych.

Rozszerzenie programu beta One UI 8 na starsze modele to doskonała wiadomość dla użytkowników Samsunga. Pokazuje to, że firma chce, aby jak najwięcej klientów mogło przetestować nowy system przed oficjalną premierą stabilnej wersji. Dzięki temu południowokoreański gigant zbierze cenne opinie, co pozwoli na jeszcze lepsze dopracowanie oprogramowania. Zważywszy na to, że dla serii Galaxy S25 Samsung udostępnił już sześć aktualizacji beta, można spodziewać się, że stabilna wersja One UI 8 jest tuż za rogiem i pojawi się jeszcze w tym miesiącu.

Choć One UI 8 jest postrzegane jako ewolucja, a nie rewolucja w stosunku do One UI 7, to wprowadza kilka znaczących ulepszeń, m.in.:

Nowy Samsung DeX — całkowicie przeprojektowany DeX jest teraz oparty na natywnym trybie pulpitu (Desktop Mode) systemu Android 16. Dzięki temu programiści nie muszą już dostosowywać swoich aplikacji do specyficznej nakładki Samsunga, co zapewnia lepszą kompatybilność i stabilność. Wszelkie przyszłe ulepszenia od Google w trybie pulpitu będą również automatycznie przenoszone do DeX. Odświeżony Quick Share — aplikacja do szybkiego udostępniania plików zyskała zupełnie nowy, pełnoekranowy interfejs. Zmiana ta upraszcza proces wysyłania i odbierania plików, wyraźnie oddzielając od siebie obie funkcje. Użytkownicy mogą teraz inicjować transfer bezpośrednio z poziomu Quick Share, bez konieczności przechodzenia do Galerii czy Menedżera plików. Ulepszony widok podzielonego ekranu — One UI 8 wprowadza nową formę wielozadaniowości. Użytkownicy mogą teraz wyświetlać dwie aplikacje w trybie podzielonego ekranu, gdzie jedna zajmuje 90% powierzchni, a druga, w mniejszym oknie, pozostałe 10%. To idealne rozwiązanie do jednoczesnego korzystania z dwóch aplikacji, np. do kopiowania informacji. Bardziej bezpieczny folder — funkcja Bezpiecznego Folderu została zbudowana od nowa w oparciu o natywny mechanizm Androida 15, znany jako Private Space. To rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze i eliminuje luki, które pozwalały na przypadkowe ujawnianie ukrytych treści. Ponadto, do odblokowania Bezpiecznego Folderu konieczne jest zarejestrowanie odcisków palców oddzielnie. Integracja “Now Bar” z aplikacjami firm trzecich — pasek “Now Bar” z One UI 7, wyświetlający ważne, bieżące działania, zyskał wsparcie dla funkcji Live Updates z Androida 16. Dzięki temu będzie współpracować z wieloma aplikacjami firm trzecich, takimi jak aplikacje do zamawiania jedzenia czy taksówek, co znacznie zwiększy jego użyteczność.

Należy jedynie pamiętać, że nie wszystkie z nich trafią do niższej półki. Dokładny dziennik zmian udostępniany jest razem z aktualizacją.