Nowości w Androidzie – Google kładzie kres dzieleniu się słuchawkami

Google znów coś kombinuje z Androidem. Tym razem chodzi o ulepszenia, które mają sprawić, że nasze telefony staną się bardziej pomocne w codziennym użytkowaniu. Wrześniowa aktualizacja przynosi zmiany w kilku kluczowych obszarach, od pisania wiadomości po sposób dzielenia się muzyką z innymi. To kolejny krok w ewolucji systemu, który stopniowo staje się bardziej inteligentny i przewidujący. Choć nie wszystkie nowości od razu trafią do każdego użytkownika, warto przyjrzeć się im bliżej.

Gboard zyskuje nowe moce

Jedną z kluczowych nowości jest ulepszenie klawiatury Gboard, oparte na uczeniu maszynowym. System potrafi nie tylko poprawiać błędy gramatyczne, ale także dostosowywać styl wypowiedzi do konkretnej sytuacji. Można wybierać między tonem formalnym, swobodnym, ekspresyjnym lub zwięzłym. Wystarczy dotknąć odpowiednią opcję, aby tekst automatycznie przybrał pożądaną formę. Całą wiadomość da się poprawić jednym kliknięciem.

Kluczowe jest to, że przetwarzanie odbywa się lokalnie na urządzeniu. To dobra wiadomość dla osób dbających o prywatność, bo żadne dane nie trafiają na serwery Google’a. Choć takie rozwiązanie ma swoje zalety, warto pamiętać, że możliwości urządzeń są ograniczone i nie zawsze będą w stanie zapewnić tak zaawansowane przetwarzanie jak chmura.

Aktualizację otrzymało także Emoji Kitchen, funkcja, która pozwala łączyć dwie emoji w jeden zabawny obrazek. Odświeżony interfejs umożliwia wygodniejsze przeglądanie, dodawanie ulubionych naklejek do sekcji z ulubionymi oraz otrzymywanie spersonalizowanych propozycji. Znaczące zmiany dotknęły również funkcji Udostępniania w pobliżu (Quick Share). Zmieniono jej interfejs, aby pokazywać pasek postępu transferu pliku, a także pozwolono na szybkie przełączanie między wysyłaniem a odbieraniem, podgląd zdjęć i bezpośrednie otwieranie odebranych plików.

Dwie pary słuchawek na jedno urządzenie – wspólne słuchanie muzyki na Androidzie stanie się wygodniejsze

Najciekawsze nowość dotyczy Bluetooth. Google wprowadziło możliwość podłączenia dwóch par słuchawek do jednego smartfona w tym samym czasie. Dzięki temu możesz wspólnie ze znajomym oglądać film lub słuchać muzyki, bez przeszkadzania innym. Funkcja ta działa na słuchawkach i wybranych urządzeniach wspierających Bluetooth LE Audio (Low Energy). Można też tworzyć prywatne transmisje audio za pomocą kodu QR, a Google nazywa to „cichą dyskoteką” – uczestnicy mogą dołączyć do tej samej playlisty używając własnych słuchawek. Brzmi interesująco, ale technologia LE Audio Auracast wymaga kompatybilności po obu stronach, więc trzeba się liczyć z tym, że nie będzie działać na każdym sprzęcie.

Obecnie funkcja działa na:

Google Pixel 8 i nowszych modelach;

Samsung Galaxy S23, S24, S25 oraz Galaxy Z Fold5, Fold6, Fold7;

Xiaomi 14T, 14T Pro, 14, 15, 14 Ultra, 15 Ultra, MIX Flip;

POCO X6 Pro, F6 Pro, F7 Pro, F7 Ultra.

Na szczęście lista kompatybilnych urządzeń będzie stopniowo rosła.

Nowości pokazują wyraźny trend – AI coraz głębiej wchodzi w podstawowe funkcje systemu. Google stawia na lokalne przetwarzanie, co jest rozsądnym ruchem w dobie rosnących obaw o prywatność. Nowe narzędzia AI w Gboardzie ułatwią pisanie, a możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch par słuchawek to świetna opcja dla wszystkich, którzy lubią dzielić się rozrywką. To pokazuje, że Google wciąż inwestuje w drobne, ale bardzo praktyczne funkcje, które sprawiają, że Android staje się coraz bardziej intuicyjnym i przyjaznym systemem.