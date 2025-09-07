Seria Pixel 10 z kolejną poważną usterką. Tym razem problem mają posiadacze Galaxy Watch

Podsumowanie artykułu . . .

Pixel 10 nie chce współpracować z Galaxy Watch. Dlaczego?

Wielu użytkowników, którzy zainwestowali w najnowszego Pixela 10, przeżywa rozczarowanie. Okazuje się, że flagowe smartfony Google’a mają poważne problemy ze współpracą z zegarkami Samsunga, takimi jak Galaxy Watch 8, Watch 7 czy Galaxy Watch Ultra. Doniesienia o kłopotach z parowaniem zalały już internet, a my możemy potwierdzić, że problem jest bardzo realny.

Zgodnie z licznymi raportami na Reddicie i forach wsparcia Google, próby połączenia Pixela 10 z zegarkami Samsunga kończą się fiaskiem. Nasze testy z Galaxy Watch 8 Classic i Pixel 10 Pro XL pokazały, że proces zatrzymuje się na etapie kodu parowania i nie da się go kontynuować. Co ciekawe, te same zegarki doskonale radzą sobie z telefonami Samsung, takimi jak Galaxy Z Fold 7 czy Flip 7. To wyraźnie wskazuje, że źródło problemu leży po stronie Pixel 10, a nie urządzeń południowokoreańskiego giganta.

Użytkownicy testowali już chyba wszystko: resetowanie zegarków do ustawień fabrycznych, ponowną instalację aplikacji Samsung Health i Galaxy Wearable, restartowanie urządzeń, a nawet najnowsze aktualizacje zabezpieczeń z września 2025 roku. Nic nie przynosi trwałego efektu. Jeden z poszkodowanych opisał szczególnie frustrujący przypadek: jego zegarek działał przez kilka godzin po przejściu na nowy telefon, po czym aplikacja przestała go widzieć. Po resecie fabrycznym urządzenie nie jest już w stanie ukończyć procesu konfiguracji.

Kolejny z właścicieli Galaxy Watch Ultra poskarżył się, że proces parowania zatrzymywał się na 85%, a po resecie zegarka całkowicie przestał działać. Problem jest globalny i dotyczy wielu użytkowników. W niektórych przypadkach pomaga ponowna instalacja aplikacji Samsung Health pomogła, ale większość użytkowników, w tym my, nie potwierdza tej metody. Na szczęście, Google wie o problemie. Ekspert produktowy na oficjalnym forum wsparcia potwierdził, że zespół inżynierów już pracuje nad rozwiązaniem.

Posiadacze Pixel 10 mogą zgłaszać problem na oficjalnym forum pomocy Google lub kontaktować się bezpośrednio z supportem. Firma zachęca do przekazywania szczegółowych informacji o błędzie, co może przyspieszyć identyfikację przyczyny. Dostępne jest również wsparcie społecznościowe, gdzie użytkownicy wymieniają się doświadczeniami i testują tymczasowe rozwiązania.

Biorąc pod uwagę bliską współpracę między Google a Samsungiem w zakresie Wear OS, można mieć nadzieję, że problem zostanie rozwiązany stosunkowo szybko. Na razie jednak, jeśli planujesz połączyć swojego Pixela 10 z zegarkiem Galaxy Watch, będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość. Niestety, w obecnej sytuacji nie ma niezawodnego sposobu na parowanie urządzeń, a jedynym wyjściem pozostaje oczekiwanie na łatkę od którejś z firm.

Jest to jednak kolejny problem z najnowszą serią Pixel 10, o której słyszymy, a trzeba brać pod uwagę, że smartfony trafiły do klientów zaledwie kilka dni temu. Od razu nasuwa się więc pytanie – co zepsuje się w dalszej kolejności?