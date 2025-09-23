ChatGPT Go dostępny w kolejnym kraju. Niższa subskrypcja zrewolucjonizuje rynek AI?

Podsumowanie artykułu . . .

ChatGPT Go — niska cena, duże możliwości

OpenAI nie zwalnia tempa w globalnej ekspansji swoich usług. Po udanym debiucie w Indiach, firma postanowiła przetestować swój budżetowy model subskrypcji w kolejnym azjatyckim kraju. Tym razem sztuczna inteligencja w niższej cenie trafia do jednego z najludniejszych państw regionu. Strategia stopniowego wprowadzania ChatGPT Go na wybrane rynki zdaje się przynosić oczekiwane rezultaty. Spektakularne przyjęcie usługi w Indiach, gdzie liczba użytkowników płatnego chatbota podwoiła się w ciągu miesiąca, zachęciło twórców do kontynuowania tego kierunku działań.

ChatGPT Go kosztuje zaledwie 4,5 dolara i zawiera wszystkie funkcje z darmowej wersji, ale też zapewnia:

Rozszerzony dostęp do GPT-5.

Rozszerzony dostęp do generowania obrazów.

Rozszerzony dostęp do zaawansowanej analizy danych.

Dłuższa pamięć dla bardziej spersonalizowanych odpowiedzi.

Dostęp do projektów, zadań i niestandardowych GPTs.

Według Nicka Turleya, wiceprezesa i szefa aplikacji ChatGPT, ten ultratani model subskrypcji okazał się ogromnym sukcesem dla firmy. Biorąc pod uwagę ten pozytywny trend, można mieć nadzieję, że OpenAI będzie dążyć do replikacji tego sukcesu w kolejnych krajach.

Chociaż OpenAI nie ogłosiło jeszcze planów dotyczących globalnej dostępności, ekspansja na Indonezję to silny sygnał, że firma chce rozszerzyć swoją bazę użytkowników na rynkach wschodzących. Prawdopodobnie ChatGPT Go nigdy nie pojawi się w Stanach Zjednoczonych czy innych krajach, gdzie subskrypcja ChatGPT Plus (kosztująca 20 dolarów miesięcznie) jest już popularna. Co do Polski, trudno powiedzieć, ale na razie nie jest to wykluczone. Być może kiedyś doczekamy się tańszego planu, dzięki któremu więcej osób zdecyduje się na taki wydatek.

Tak czy inaczej, ekspansja ChatGPT Go to ważny sygnał dla rynku. Pokazuje, że OpenAI jest gotowe dostosować swoją ofertę do różnych rynków i grup odbiorców, stawiając na przystępność cenową. Dla użytkowników w krajach rozwijających się jest to świetna okazja, by uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji AI, które do tej pory były zbyt drogie. Ten ruch może skłonić konkurencję do zaoferowania podobnych, tańszych planów, co ostatecznie przyniesie korzyści wszystkim konsumentom.