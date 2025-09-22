Twój telefon zmieni się w osobistego lektora. Przeglądarka Chrome zacznie tworzyć podcasty

Podsumowanie artykułu . . .

Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, żeby długie artykuły same zamieniały się w przystępne podcasty? Google zdaje się wychodzić naprzeciw tym potrzebom, testując zupełnie nowe podejście do konsumpcji treści w przeglądarce mobilnej. Okazuje się, że najnowsza wersja Chrome dla Androida otrzymała funkcję Audio Overviews, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy do przekształcania tekstu w coś więcej niż zwykłe czytanie na głos.

Chrome na Androida z Audio Overviews

Funkcja trafiła do stabilnej wersji przeglądarki po kilku miesiącach testów. W przeciwieństwie do standardowego czytania tekstu, które często brzmi mechanicznie, nowe rozwiązanie analizuje zawartość merytoryczną i tworzy jej dynamiczne podsumowanie w formie dialogu między dwoma wirtualnymi prowadzącymi. Sztuczna inteligencja nie ogranicza się do prostego odtwarzania słów. Wybiera kluczowe informacje, przekształca je w naturalnie brzmiącą rozmowę, a nawet dodaje elementy interakcji między postaciami. W praktyce oznacza to, że zamiast słuchać monotonnej lektury całego tekstu, otrzymujemy skondensowaną wersję najważniejszych punktów.

Czytaj też: Koniec wiecznego zgadzania się na pliki cookie? Komisja Europejska planuje uprościć system

Aby skorzystać z funkcji, wystarczy otworzyć dowolną stronę w Chrome na Androidzie, nacisnąć ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybrać „Posłuchaj tej strony”. W nowym interfejsie pojawia się przycisk umożliwiający przełączenie między tradycyjnym czytaniem a trybem Audio Overviews.

To rozwiązanie wydaje się szczególnie użyteczne dla osób, które chcą zapoznać się z treścią podczas wykonywania innych czynności – czy to podczas dojazdu do pracy, spaceru, czy sprzątania. Choć oczywiście pozostaje pytanie, na ile AI będzie w stanie poprawnie interpretować niuanse bardziej złożonych tekstów.

Czytaj też: Microsoft odświeża podstawowe aplikacje na Windowsie 11. Nawet Notatnik zyskał moc AI

Od niszowego narzędzia do masowego wdrożenia

Nowa funkcja nie pojawiła się znikąd. Kilka miesięcy temu była dostępna w eksperymentalnej wersji przeglądarki Chrome Canary, a następnie w wersji beta. Audio Overviews zostało również zapożyczone z aplikacji Google NotebookLM, która jako pierwsza oferowała możliwość przekształcania długich tekstów w podcasty. W marcu Google wprowadziło tę samą funkcję do asystenta Gemini. Teraz, dzięki włączeniu jej do Chrome, Audio Overviews trafi do znacznie szerszej publiczności, zmieniając całkowicie sposób interakcji z długimi tekstami w sieci.

Czytaj też: Koniec ery newsów w Google Discover. Gigant z Mountain View wprowadza funkcje znane z mediów społecznościowych

Integracja Audio Overviews z Chrome wpisuje się w szerszą strategię giganta, polegającą na wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do flagowych produktów. Można się spodziewać, że jeśli funkcja spotka się z pozytywnym odbiorem, trafi również na inne platformy. Czy oznacza to zmierzch tradycyjnego czytania? Raczej nie, ale z pewnością daje użytkownikom dodatkową opcję wyboru. Warto jednak pamiętać, że każde automatyczne podsumowanie – nawet najbardziej zaawansowane – zawsze będzie pewnym uproszczeniem oryginalnej treści. To świetna opcja do szybkiego zapoznania się z tematem, zwłaszcza gdy mamy zajęte ręce, ale by głębiej zrozumieć zagadnienie, wciąż będziemy musieli sami się wysilić.