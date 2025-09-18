Microsoft odświeża podstawowe aplikacje na Windowsie 11. Nawet Notatnik zyskał moc AI

Podsumowanie artykułu . . .

Wydaje się, że twórcy Windowsa 11 wreszcie dostrzegli potencjał drzemiący w podstawowych aplikacjach. Zamiast tworzyć kolejne skomplikowane narzędzia, postawili na ewolucję istniejących rozwiązań. Efekt? Możemy wkrótce otrzymać zupełnie nowe doświadczenia użytkownika. Aktualizacje trafiły najpierw do uczestników programu Windows Insider w różnych kanałach testowych. Oznacza to, że na stabilną wersję przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już teraz widać, w jakim kierunku zmierza rozwój.

Paint z warstwami. W końcu!

Nowy Paint w wersji 11.2508.361.0 wprowadza długo wyczekiwaną funkcję warstw. Pliki zapisywane w formacie .paint zachowują teraz poszczególne elementy projektu oddzielnie. To znaczący krok naprzód dla programu, który do tej pory służył głównie do prostych przeróbek grafik. Dzięki tej zmianie prace nad projektami można kontynuować na różnych urządzeniach bez utraty możliwości edycji poszczególnych warstw. Choć to wciąż dalekie od profesjonalnych rozwiązań, to jednak wyraźne unowocześnienie.

Dodano również suwak kontrolujący przezroczystość pędzli i ołówków. Pozwala to na tworzenie bardziej naturalnych efektów i mieszanie kolorów bezpośrednio podczas rysowania. Funkcja, której brakowało od zawsze, wreszcie trafia do aplikacji.

Narzędzie Wycinanie z szybszymi adnotacjami

W tej aplikacji pojawiła się funkcja Quick Markup, która zmienia sposób dodawania adnotacji. Zamiast najpierw robić zrzut ekranu, a potem go opisywać, można teraz nanosić oznaczenia bezpośrednio przed wykonaniem screenshotu. Kombinacja klawiszy Win + Shift + S, a następnie Ctrl + E wywołuje pasek narzędzi z opcjami rysowania. Dostępne są różne kolory piór i zakreślaczy, gumka do usuwania, gotowe kształty geometryczne oraz emoji do szybkiego oznaczania.

Natomiast lepsza integracja z usługami Bing i Copilot rozszerza możliwości przetwarzania i udostępniania zrzutów ekranu, choć ciężko powiedzieć, czy to wystarczy, by konkurować z innymi, popularnymi narzędziami tego typu.

Notatnik z lokalną sztuczną inteligencją

Najbardziej zaskakującą zmianą jest wprowadzenie funkcji AI do Notatnika. Wersja 11.2508.28.0 oferuje bezpłatne narzędzia oparte na uczeniu maszynowym dla posiadaczy komputerów Copilot+ PC. Nowe możliwości obejmują generowanie tekstu na podstawie podpowiedzi, przepisywanie istniejących fragmentów oraz skracanie długich dokumentów. Kluczową zaletą jest lokalne przetwarzanie na jednostkach NPU, które nie wymaga konta Microsoft ani płatnej subskrypcji.

Istnieje jednak spore ograniczenie – funkcje AI działają obecnie tylko po angielsku. Microsoft nie zdradził jeszcze, kiedy ma zostać dodana obsługa innych języków. Dla polskich użytkowników to poważna wada, więc mam nadzieję, że szybko zostanie wyeliminowana.

Modernizacja podstawowych aplikacji pokazuje strategię Microsoftu – stopniowe wdrażanie zaawansowanych funkcji do najprostszych narzędzi. Wszystkie te aktualizacje, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się proste, to w rzeczywistości ogromny krok w kierunku zintegrowania AI w podstawowe narzędzia Windowsa, czyniąc je bardziej intuicyjnymi i funkcjonalnymi.

Paint staje się użyteczniejszy do prostych projektów, Narzędzie Wycinanie ułatwia komunikację wizualną, a Notatnik zyskuje funkcje dotąd zarezerwowane dla zaawansowanych edytorów. Aktualizacje będą stopniowo trafiać do wszystkich użytkowników Windows 11 w nadchodzących miesiącach, o ile trwające teraz testy nie przyniosą żadnych problemów. Na razie wszystkie te usprawnienia są dostępne dla Windows Insiderów w kanałach Canary i Dev.