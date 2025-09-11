Koniec problemów z Windows 11? Nowa aktualizacja od Microsoftu wprowadzi poprawki

Podsumowanie artykułu . . .

Kolejny miesięczny patch Tuesday za nami, a Microsoft serwuje użytkownikom Windows 11 solidną porcję zmian. Tym razem jednak aktualizacje niosą ze sobą coś więcej niż tylko standardowe poprawki bezpieczeństwa. Zbiorcze aktualizacje KB5065426 i KB5065431 mogą oznaczać początek końca dla obecnej wersji systemu milionów użytkowników. Dla osób korzystających z Windows 11 23H2 nadchodzą kluczowe miesiące. Microsoft nie pozostawia wątpliwości, ponieważ wsparcie dla tej wersji wygasa dokładnie 11 listopada 2025 roku. To oznacza, że użytkownicy staną przed wyborem: aktualizacja lub pozostanie bez krytycznych łatek zabezpieczeń.

AI w Windows nabiera rumieńców. Nowe funkcje i lepsza kontrola

Wrześniowa aktualizacja nie należy do tych, które można zignorować. Jak co miesiąc, Microsoft publikuje obowiązkowe poprawki bezpieczeństwa, tym razem naprawiając 81 luk, w tym dwie aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców. Po instalacji numery kompilacji ulegną zmianie. Windows 11 24H2 otrzyma Build 26100.6584, podczas gdy wersja 23H2 zaktualizuje się do 226×1.5909. Proces zwykle przebiega automatycznie, choć bardziej niecierpliwi mogą pobrać patche ręcznie z katalogu Microsoft Update.

Najważniejsza wiadomość dla użytkowników starszej wersji systemu brzmi jasno: wsparcie kończy się 11 listopada 2025 roku. Tym samym Microsoft zmusza użytkowników do przejścia na wersję 24H2 lub pozbawia ich dostępu do przyszłych poprawek bezpieczeństwa. Podobny los czeka Windows 11 22H2 w edycjach Enterprise i Education, których wsparcie wygaśnie 14 października 2025 roku. Taka polityka ma swoje plusy i minusy, z jednej strony zapewnia aktualność, z drugiej może stanowić wyzwanie dla starszego sprzętu.

Aktualizacja dla Windows 11 24H2 przynosi kilka ciekawych usprawnień związanych ze sztuczną inteligencją. Funkcja Recall otwiera się teraz ze spersonalizowaną stroną główną, pokazującą ostatnią aktywność i najczęściej używane aplikacje. Nowa funkcja Click to Do oferuje interaktywny samouczek demonstrujący szybkie wykonywanie zadań na tekście i obrazach. To całkiem przydatne, choć ciekawe jak wiele użytkowników rzeczywiście będzie z tego korzystać na co dzień.

Microsoft wprowadził też nowe ustawienia prywatności „Tekst i generowanie obrazów”, pozwalające kontrolować, które aplikacje innych firm mogą korzystać z modeli generatywnej sztucznej inteligencji dostarczanych przez Windows. To ważny krok w kierunku większej transparentności.

Poza głównymi funkcjami, aktualizacja przynosi szereg mniejszych, ale wartych uwagi ulepszeń. W centrum powiadomień powrócił większy zegar z sekundami, wyświetlany nad datą i kalendarzem. Wyszukiwanie na pasku zadań otrzymało nowy widok siatki ułatwiający identyfikację obrazów. Dodatkowo Windows wyświetla teraz przeprojektowane okno dialogowe, gdy aplikacja żąda dostępu do lokalizacji, kamery czy mikrofonu. Ekran zostaje lekko przyciemniony, a monit pojawia się na środku ta mała ale ważna zmiana podkreśla wagę decyzji dotyczących prywatności giganta z Redmond.

Naprawiono również kilka błędów, w tym problemy z przezroczystością napisów na żywo, wprowadzaniem chińskiego tekstu, awariami aplikacji takich jak Sticky Notes czy Notepad oraz usterki z dźwiękiem Miracast. Dodatkowo w kontekście bezpieczeństwa Microsoft kontynuuje promocję wizji przyszłości bez haseł. Przeprojektowany interfejs Windows Hello oferuje bardziej intuicyjny wygląd i łatwiejsze przełączanie między opcjami uwierzytelniania. To ważne, biorąc pod uwagę, że odnotowuje się obecnie ponad 4000 ataków na hasła co sekundę.

Agent w Ustawieniach, wcześniej dostępny tylko dla urządzeń Copilot+ PC z procesorami Snapdragon, został rozszerzony o obsługę procesorów AMD i Intel. Funkcja Windows Backup for Organizations stała się ogólnie dostępna, zapewniając płynne przejścia urządzeń z backupem na poziomie przedsiębiorstwa.

Podsumowując, dla użytkowników wersji 23H2 nadchodzi czas podjęcia kluczowych decyzji, podczas gdy posiadacze najnowszej wersji mogą testować nowe funkcje AI i cieszyć się poprawioną stabilnością systemu. Microsoft nie pozostawia wątpliwości – przyszłość należy do najnowszych wersji, a opieranie się temu trendowi może słono kosztować.