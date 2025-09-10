AMD Software Adrenalin 25.9.1 WHQL. Oficjalne wsparcie dla FSR 4 i nowe optymalizacje 

Podsumowanie artykułu . . .

Wsparcie dla nowych gier i poprawki stabilności

Oficjalne wsparcie dla FidelityFX Super Resolution 4 to bez wątpienia największa atrakcja tej aktualizacji. Gracze używający kart AMD mogli wcześniej eksperymentować z nieoficjalnymi rozwiązaniami, ale zawsze wiązało się to z pewnym ryzykiem stabilności systemu. Teraz wystarczy standardowa aktualizacja, aby cieszyć się najnowszą wersją technologii skalowania. Niestety, nie wszystkie gry będą w pełni kompatybilne.

FSR 4 wymaga wcześniejszego wsparcia dla wersji 3.1 w danym tytule, co automatycznie wyklucza starsze produkcje opierające się na FSR 3.0 lub wcześniejszych implementacjach. Różnica wynika ze zmienionej architektury – FSR 3.1 wprowadził modułowe biblioteki DLL, które umożliwiają łatwiejsze aktualizacje bez konieczności ingerencji w kod gry.

AMD tradycyjnie już przygotowało optymalizacje dla nadchodzących tytułów, w tym przypadku Borderlands 4 i Hell Is Us. Jeśli chodzi o poprawki, firma rozwiązała kilka istotnych problemów. Naprawiono uszkodzenia obrazu w grze Mafia: The Old Country na kartach Radeon RX 6600 oraz poprawiono wykrywanie kontrolerów PlayStation VR w środowisku SteamVR. To ostatnie powinno ucieszyć użytkowników wirtualnej rzeczywistości, którzy borykali się z tym problemem od dłuższego czasu.

AMD uporało się również z awariami w WUCHANG: Fallen Feathers przy włączonym FSR 4 na najnowszych kartach Radeon RX 9000. Podobne kłopoty dotyczyły Monster Hunter Wilds, gdzie jednoczesne włączenie ray tracingu i nagrywania przez AMD Software powodowało crashy na modelach RX 7600, 7700 i 7800. Te poprawki pokazują, jak skomplikowane jest utrzymanie stabilności przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii graficznych.

Mimo licznych poprawek, sterowniki 25.9.1 nie są pozbawione wad. Użytkownicy kart Radeon RX 7900 nadal zgłaszają sporadyczne awarie w The Last of Us Part II, a podobne problemy dotyczą Call of Duty: Black Ops 6 na kartach RX 9000. AMD deklaruje, że pracuje nad rozwiązaniami, szczególnie w przypadku NBA 2K25 w trybie MyCareer na kartach RX 9070, choć bez podawania konkretnych terminów.

Problemy nie ograniczają się wyłącznie do kart graficznych. Procesory Ryzen AI 300 i Ryzen 7000 mogą powodować awarie w grze FBC: Firebreak, a użytkownicy VR z kartami RX 7000 doświadczają zacinania obrazu przy częstotliwościach 80Hz i 90Hz. Tymczasowym rozwiązaniem jest zmiana częstotliwości odświeżania, co jednak nie jest idealnym wyjściem.

Nowe sterowniki obsługują pełną gamę współczesnych kart AMD, począwszy od serii RX 5000 przez RX 6000 aż po najnowsze RX 7000 i RX 9000. Wsparcie obejmuje również mobilne wersje tych układów, co oznacza, że użytkownicy laptopów gamingowych również skorzystają z nowych funkcji.

Podsumowując, sterowniki AMD Software Adrenalin 25.9.1 WHQL to krok w dobrą stronę, choć nie pozbawiony typowych dla branży kompromisów, które możecie pobrac tutaj. Oficjalne wsparcie dla FSR 4 z pewnością ucieszy graczy, ale pozostające problemy przypominają, że droga do idealnej stabilności wciąż jest daleka. Warto jednak docenić, że AMD słucha społeczności i systematycznie poprawia swoje oprogramowanie, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na lepsze doświadczenia użytkowników.