Unreal Engine 5.7 pojawia się w kodzie. Premiera prawdopodobnie podczas Unreal Fest Stockholm 

Co nowego może przynieść wersja 5.7 i kiedy możemy spodziewać się premiery

Epic Games nie ujawnił jeszcze oficjalnej daty, ale branża snuje domysły. Wielu developerów uważa, że wersja preview zostanie zaprezentowana podczas Unreal Fest Stockholm zaplanowanego na 22-24 września 2025 roku. Scenariusz wydaje się prawdopodobny, zwłaszcza że poprzednia wersja 5.6 miała swoją premierę podczas State of Unreal w czerwcu.

Timing nie jest przypadkowy, ponieważ branża gier intensywnie przygotowuje się do sezonu świątecznego, a nowe narzędzia mogłyby pomóc developerom w finalizacji projektów. Wstępne informacje wskazują na znaczące ulepszenia technologii Lumen i Nanite Foliage. Lumen to system globalnego oświetlenia odpowiedzialny za realistyczne odbicia i cienie w czasie rzeczywistym, podczas gdy Nanite Foliage może zrewolucjonizować renderowanie roślinności.

Te technologie są kluczowe dla tworzenia fotorealistycznych światów, szczególnie w produkcjach AAA, gdzie oczekiwania graczy stale rosną. Jednym z największych wyzwań pozostają problemy z zacinaniem się gier, które dotykają niemal każdej produkcji na tym silniku. Społeczność liczy, że wersja 5.7 przyniesie rozwiązanie tych kłopotów. Pozytywnym sygnałem było niedawne demo Silent Hill F na Gamescom, które działało wyjątkowo płynnie, dowodząc że przy odpowiedniej optymalizacji silnik może działać bez zarzutu.

Wydany w czerwcu 2025 roku Unreal Engine 5.6 przyniósł znaczące ulepszenia wydajności CPU i GPU w porównaniu z wersją 5.4. Wprowadził lepsze śledzenie promieni sprzętowych zwiększające wydajność Lumen Global Illumination oraz szybsze strumieniowanie geometrii dla płynniejszego ładowania dużych światów. Ta wersja zawierała również przeprojektowane narzędzia animacji, odnowione Tween Tools i nowy edytor krzywych, co składa się na coraz bardziej dojrzałą platformę developerską.

Branża z niecierpliwością czeka na oficjalne potwierdzenie planów Epic Games. Jeśli spekulacje się potwierdzą, za dwa tygodnie developerzy mogą otrzymać pierwszy wgląd w nowe możliwości silnika napędzającego niektóre z najpopularniejszych gier współczesności. Czekamy z ostrożnym optymizmem, ponieważ każda nowa wersja to szansa na poprawę, ale też nowe wyzwania.