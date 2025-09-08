Eksperymentalna wersja przeglądarki Edge korzysta z funkcji YouTube Premium 

Podsumowanie artykułu . . .

Ostatnio w najnowszej wersji przeglądarki Edge Canary pojawiły się funkcje, za które użytkownicy płacący YouTube Premium, mogą się wściec. W erze subskrypcji popularnych aplikacji użytkownicy za odpowiednią opłatą mogą zyskać wiele przywilejów, choć jak widać w niektórych przypadkach można obejść się bez płacenia. Czy w tym wypadku nie ma haczyków i czy jest to strategi Microsoftu, zapraszam do artykułu.

Microsoft wydał nową aktualizację przeglądarki Edge, która oferuje interesującą funkcję

Jak odkrył Android Authority w testowej wersji Edge Canary, Microsoft wprowadził do swojej przeglądarki nową, intrygującą funkcję, czyli odtwarzanie wideo w tle. Pozwala ona na odtwarzanie filmów z YouTube na zminimalizowanej karcie. Ta możliwość, w połączeniu ze wbudowaną blokadą reklam w Edge, daje naprawdę potężne rozwiązanie. Umożliwia ono oglądanie filmów z YouTube w tle bez reklam, co jest funkcjonalnością dostępną wyłącznie dla subskrybentów YouTube Premium, a tutaj otrzymujemy ją całkowicie za darmo.

Czytaj też: Tesla upokorzona. Porsche jako pierwsze wprowadza przełomową technologię

Należy jednak pamiętać, że Edge Canary jest niestabilny i może nie działać poprawnie na wszystkich urządzeniach. Można go pobrać ze sklepu Google Play. Warto docenić, że Microsoft w swojej przeglądarce Edge oferuje prosty sposób na ominięcie barier subskrypcji YouTube Premium. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wielu dostawców, a nawet niektórzy, którzy dążą do całkowitego zakazania blokerów, widzi w nich duży problem.

Czytaj też: Steam Frame to nowy projekt od Valve. Czy to następca Steam Deck?

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Microsoft mimowolnie udostępnił możliwość oglądania filmów z YouTube bez reklam – wcześniej podobny błąd pojawił się w wyszukiwarce Bing. Przeglądarka Edge nie jest jedyna, która oferuje odtwarzanie wideo w tle, taką funkcję mają też Brave i Samsung Internet. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak, czy zmiany te trafią do stabilnej wersji, zanim YouTube podejmie jakieś działania, ponieważ trzeba pamiętać, że reklamy to pieniądze dla producentów i autorów.

Czytaj też: Nie chcesz AI w Windows 11? Flyoobe daje większe możliwości kontroli nad systemem

Jeśli zdecydowałeś się na przetestowanie tej opcji po zainstalowaniu Edge Canary, należy otworzyć Ustawienia, przejść do Ustawień witryny, a następnie wybrać Blokuj reklamy i aktywować Adblock Plus. To wbudowana funkcja, więc nie musisz pobierać żadnych dodatkowych rozszerzeń. Aby aktywować odtwarzanie wideo w tle, wpisz edge://flags w pasku adresu. Przeniesie Cię to do funkcji eksperymentalnych, które wciąż są w fazie rozwoju. Wyszukaj opcję Odtwarzanie wideo w tle, włącz ją i uruchom ponownie aplikację.

Oczywiste jest, że dla wielu zwykłych użytkowników reklamy są czymś, co zniechęca i chęć ich pozbycia się jest czymś naturalnym. Jednak jak wcześniej napisałem są to tak naprawdę pieniądze dla twórców, tak więc nie minie wiele czasu kiedy funkcja zostanie zablokowana.