DJI szykuje wrześniowe premiery. Osmo Nano i Mini 5 Pro z nowymi technologiami

Kolejnym aspektem wartym uwagi jest nowa kieszonkowa kamera Osmo Nano, która ma zastąpić popularnego Action 2. Urządzenie wyróżnia się kompaktową budową i nietypowym systemem montażu – moduł kamery wykorzystuje magnesy działające w obu polaryzacjach, co teoretycznie powinno dać większą swobodę podczas filmowania. Trzeba jednak przyznać, że podobne rozwiązania oferują już konkurenci, więc nie jest to aż tak przełomowe, jak mogłoby się wydawać.

Jeśli chodzi o design, to Osmo Nano dość wyraźnie nawiązuje do modelu Insta360 GO 3S, co pokazuje, że rynek małych kamer sportowych zmierza w kierunku miniaturyzacji bez rezygnacji z jakości. Ceny zapowiadają się na dość przystępne – wersja z 64 GB pamięci ma kosztować około 1575 zł, natomiast model z 128 GB to wydatek rzędu 1700 zł. Premiera zaplanowana jest na 10 września.

Przechodząc do drugiej wrześniowej nowości, już 16 września zadebiutuje DJI Mini 5 Pro. To długo wyczekiwany następca Mini 4 Pro i choć na papierze wygląda imponująco, warto zachować zdrowy sceptycyzm. Najciekawszą zapowiadaną zmianą jest zastosowanie 1-calowego sensora CMOS z przysłoną f/1.8, co teoretycznie powinno znacząco poprawić jakość obrazu, szczególnie przy słabszym świetle. To jednak dopiero okaże się w praktyce.

Równie istotną innowacją mają być przednie czujniki LiDAR, znane dotąd głównie z autonomicznych samochodów. DJI deklaruje, że zapewnią one niespotykaną precyzję w wykrywaniu przeszkód. Ciekawe, jak sprawdzą się w realnych warunkach, zwłaszcza że dron waży poniżej 249 gramów, co jest istotne ze względu na przepisy w wielu krajach.

Co do cen, DJI utrzymuje je na poziomie poprzednika – podstawowa wersja ma kosztować około 3410 zł, a pakiet Fly More Combo z kontrolerem DJI RC 2 i dodatkowymi akcesoriami to wydatek około 4820 zł. To rozsądny ruch, biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję.

Podsumowując, wrzesień będzie dla DJI miesiącem próby – z jednej strony firma wzmacnia swoją pozycję w segmencie dronów, z drugiej testuje wody z nowymi kategoriami produktów. Czas pokaże, czy te nowości spotkają się z takim samym entuzjazmem, jak flagowe drony marki.