Długa lista urządzeń Xiaomi, Poco i Redmi, których wsparcie skończy się po 2025 roku

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi żegna się z kolejnymi urządzeniami

Termin End of Life (EOL), czyli koniec życia, oznacza moment, w którym producent zamyka wsparcie dla danego urządzenia. Dla użytkowników umieszczonych na tej liście oznacza to, że ich telefony będą działać, ale staną się coraz bardziej narażone na zagrożenia. Wiele z tych urządzeń nie otrzyma nawet najnowszej wersji systemu HyperOS 3, a część starszych modeli utknie nawet przed aktualizacją do HyperOS 2 opartego na Androidzie 14.

Urządzenia Xiaomi, które nie dostaną HyperOS 3 przed osiągnięciem EOL:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G (NFC)

Redmi Note 12

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G (NFC)

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi Pad SE

Poco F5 5G

Poco F4

Poco F4 Pro

Poco F4 GT

Poco X5 5G

Poco X5 Pro 5G

Poco X4 GT

Poco X4 GT Pro

Poco M6 Plus 5G

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro 4G

Poco M5

Poco M5s

Poco M4 5G

Poco C75 5G

Poco C71

Poco C65

Poco C55

Poco C51

Urządzenia, które nie dostaną nawet HyperOS 2 przed osiągnięciem EOL:

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10 5G

Redmi 10C

Redmi Pad

Poco M4 5G

Poco M4 Pro

Poco X4 Pro 5G

Jeśli Twój telefon znalazł się na powyższej liście, powinieneś podjąć pewne kroki. Choć urządzenie nie przestanie działać z dnia na dzień, utrata aktualizacji bezpieczeństwa to poważna sprawa. Oznacza, że w systemie operacyjnym nie będą łatanie nowo odkryte luki, co naraża Twoje urządzenie na szereg zagrożeń cybernetycznych. Hakerzy aktywnie szukają dziur w starszych systemach, ponieważ wiedzą, że te nie są już chronione. Jeśli na urządzeniu przechowujesz krytyczne dane (dane bankowe, hasła, poufne dokumenty), kontynuowanie korzystania z niego po EOL staje się coraz bardziej ryzykowne.

Najbardziej rozsądnym posunięciem jest przejście na nowszy model. Xiaomi (oraz inni producenci) powoli zaczynają wydłużać okres wsparcia dla nowszych smartfonów. Warto poszukać urządzeń z aktualnej oferty, które oferują długie wsparcie, np. sześcioletnią gwarancję aktualizacji. Inwestycja w nowszy model to nie tylko dostęp do nowych funkcji, ale przede wszystkim spokój ducha i bezpieczeństwo Twoich danych przez kolejne lata.

Ogłoszona lista modeli, które przejdą na emeryturę po 2025 roku, jest długa i dotyka szerokiego przekroju flagowców (jak Mi 11 Ultra) i popularnych modeli budżetowych (jak liczne telefony Redmi Note). To normalny cykl w branży technologicznej, ale dla tysięcy użytkowników oznacza to, że ich telefony – mimo że wciąż sprawne fizycznie – wkrótce staną się cyfrowo bezbronne.