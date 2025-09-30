Długa lista urządzeń Xiaomi, Poco i Redmi, których wsparcie skończy się po 2025 roku

Xiaomi żegna się z kolejnymi urządzeniami
Termin End of Life (EOL), czyli koniec życia, oznacza moment, w którym producent zamyka wsparcie dla danego urządzenia. Dla użytkowników umieszczonych na tej liście oznacza to, że ich telefony będą działać, ale staną się coraz bardziej narażone na zagrożenia. Wiele z tych urządzeń nie otrzyma nawet najnowszej wersji systemu HyperOS 3, a część starszych modeli utknie nawet przed aktualizacją do HyperOS 2 opartego na Androidzie 14.
Urządzenia Xiaomi, które nie dostaną HyperOS 3 przed osiągnięciem EOL:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi MIX Fold
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G (NFC)
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G (NFC)
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 12C
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi Pad SE
- Poco F5 5G
- Poco F4
- Poco F4 Pro
- Poco F4 GT
- Poco X5 5G
- Poco X5 Pro 5G
- Poco X4 GT
- Poco X4 GT Pro
- Poco M6 Plus 5G
- Poco M6 Pro
- Poco M6 Pro 4G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco M4 5G
- Poco C75 5G
- Poco C71
- Poco C65
- Poco C55
- Poco C51
Urządzenia, które nie dostaną nawet HyperOS 2 przed osiągnięciem EOL:
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 SE
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 10C
- Redmi Pad
- Poco M4 5G
- Poco M4 Pro
- Poco X4 Pro 5G
Jeśli Twój telefon znalazł się na powyższej liście, powinieneś podjąć pewne kroki. Choć urządzenie nie przestanie działać z dnia na dzień, utrata aktualizacji bezpieczeństwa to poważna sprawa. Oznacza, że w systemie operacyjnym nie będą łatanie nowo odkryte luki, co naraża Twoje urządzenie na szereg zagrożeń cybernetycznych. Hakerzy aktywnie szukają dziur w starszych systemach, ponieważ wiedzą, że te nie są już chronione. Jeśli na urządzeniu przechowujesz krytyczne dane (dane bankowe, hasła, poufne dokumenty), kontynuowanie korzystania z niego po EOL staje się coraz bardziej ryzykowne.
Najbardziej rozsądnym posunięciem jest przejście na nowszy model. Xiaomi (oraz inni producenci) powoli zaczynają wydłużać okres wsparcia dla nowszych smartfonów. Warto poszukać urządzeń z aktualnej oferty, które oferują długie wsparcie, np. sześcioletnią gwarancję aktualizacji. Inwestycja w nowszy model to nie tylko dostęp do nowych funkcji, ale przede wszystkim spokój ducha i bezpieczeństwo Twoich danych przez kolejne lata.
Ogłoszona lista modeli, które przejdą na emeryturę po 2025 roku, jest długa i dotyka szerokiego przekroju flagowców (jak Mi 11 Ultra) i popularnych modeli budżetowych (jak liczne telefony Redmi Note). To normalny cykl w branży technologicznej, ale dla tysięcy użytkowników oznacza to, że ich telefony – mimo że wciąż sprawne fizycznie – wkrótce staną się cyfrowo bezbronne.