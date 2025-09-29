Pierwsza pilna łatka. iOS 26.0.1 już blisko i ma naprawić największe błędy nowych iPhone’ów

Podsumowanie artykułu . . .

Ratunek dla iPhone’ów 17 – co naprawi iOS 26.0.1?

Chociaż iOS 26.1 jest już testowany w wersji beta, Apple zdecydowało się na wydanie mniejszej, znacznie pilniejszej łatki 26.0.1, aby szybko naprawić najbardziej krytyczne błędy, które pojawiły się po premierze nowego sprzętu i systemu.

Wydaje się, że lista poprawek jest dłuższa niż pierwotnie planowano. Początkowo oczekiwano numeru kompilacji 23A350, ale teraz mówi się o 23A355. Wyższy numer kompilacji niemal zawsze oznacza, że w pakiecie znalazło się więcej poprawek niż zakładano. MacRumors potwierdziło, że inżynierowie Apple intensywnie testują nową wersję, ponieważ ślady iOS 26.0.1 pojawiają się w ich logach odwiedzin.

Oto lista najbardziej dokuczliwych problemów, które mają zostać rozwiązane w iOS 26.0.1:

Błąd Aparatu w iPhone Air i 17 Pro – jeden z pierwszych zgłoszonych problemów dotyczył rzadkiego błędu w aplikacji aparatu, który objawiał się zniekształconymi zdjęciami lub nawet czarnym ekranem podczas korzystania z aparatu. Problem ten dotyczył przede wszystkim iPhone’a Air i iPhone’a 17 Pro.

Problemy z Wi-Fi i CarPlay: Wielu użytkowników zgłaszało usterkę powodującą chwilowe rozłączanie i ponowne łączenie się Wi-Fi. Ten błąd miał bezpośredni, irytujący wpływ na działanie bezprzewodowego CarPlay, które również ulegało rozłączeniom w trakcie jazdy. Problem dotyczy modeli iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max.

Awaria wyszukiwania w Kalendarzu – u części użytkowników aplikacji Kalendarz przestała działać funkcja wyszukiwania. To irytująca wada dla osób, które polegają na szybkim dostępie do archiwalnych spotkań i wydarzeń.

Pobieranie modeli Apple Intelligence – ostatnia, ale kluczowa poprawka dotyczy błędu uniemożliwiającego niektórym użytkownikom pobieranie modeli sztucznej inteligencji Apple Intelligence. Jest to istotne dla flagowych funkcji iOS 26.

Premiera iOS 26 była obfita w innowacje, ale i błędy. Pilna aktualizacja iOS 26.0.1 to dowód na to, że Apple reaguje na głosy użytkowników, stawiając tym razem na stabilność i niezawodność swojego kluczowego oprogramowania. Chociaż nowy numer kompilacji sugeruje, że poprawek jest więcej, niż się spodziewano, najważniejsze jest to, że lada moment powinniśmy pożegnać się z usterkami związanymi z aparatem, Wi-Fi/CarPlay i problemami z pobieraniem Apple Intelligence. Jeśli doświadczasz irytujących błędów na swoim nowym iPhonie, warto uzbroić się w cierpliwość – rozwiązanie jest już w drodze.

Co dalej z iOS? 26.1 tuż za rogiem

Choć łatka 26.0.1 koncentruje się wyłącznie na poprawkach błędów, Apple nie zapomina o rozwoju nowych funkcji. Wersja iOS 26.1, która jest już w fazie beta testów, wprowadzi szereg nowości. Obejmują one te same poprawki błędów co 26.0.1, ale dodają też konkretne funkcje:

Udostępnienie Apple Intelligence i funkcji Live Translation na kompatybilnych AirPodsach w dodatkowych językach.

Drobne zmiany i usprawnienia w aplikacjach systemowych, takich jak Apple Music, Kalendarz, Zdjęcia i Safari.

iOS 26.0.1 ma pojawić się w najbliższych dniach, co sugeruje, że Apple chce jak najszybciej zażegnać problemy, szczególnie te, które dotyczą świeżo kupionych, najnowszych iPhone’ów 17.