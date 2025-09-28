OnePlus 15 z rewolucyjnym wyświetlaczem. Kolejne informacje wyciekają przed premierą

Podsumowanie artykułu . . .

Ekran 165 Hz i mistrzostwo minimalizmu – pojawiają się kolejne szczegóły OnePlus 15

Najbardziej rzucającym się w oczy elementem nowego OnePlus 15 jest jego front. Oficjalne plakaty promocyjne potwierdzają zastosowanie płaskiego wyświetlacza z zaokrąglonymi rogami, który jest otoczony ultracienkimi ramkami o szerokości zaledwie 1,15 mm. Taki minimalizm to prawdziwy majstersztyk inżynierii, maksymalizujący przestrzeń roboczą.

Z drugiej jednak strony ciekawi mnie, czy to w ogóle będzie wygodne podczas użytkowania. Trzymając telefon to naturalne, że nasze palce nieco zahaczają o ekran, z tego względu producenci stosują specjalną blokadę przed przypadkowym dotknięciem właśnie na wrażliwych krawędziach. Taka minimalizacja ramek może sprawić, że blokada będzie uruchamiać się częściej, a jednocześnie dotyk na bokach może być mniej precyzyjny.

Pozostawiając już kwestię konstrukcji, OnePlus oficjalnie potwierdził, że ekran obsłuży imponującą częstotliwość odświeżania 165 Hz. To znaczący skok w porównaniu do 120 Hz, które było standardem w poprzednim modelu (OnePlus 13). Wyświetlacz ma pracować w rozdzielczości 1.5K.

Czytaj też: One UI 8.5 przyniesie kres problemów z przełączaniem między Wi-Fi a danymi komórkowymi

Co oznacza odświeżanie 165 Hz w praktyce? W idealnych warunkach pozwala to na osiągnięcie płynności do 165 klatek na sekundę (FPS) w grach. Jak wspomniałam wcześniej, do sieci trafiła też recenzja OnePlus 15, a Geekerwan, który ją dostarczył, przetestował ten aspekt w wymagających tytułach FPS i stwierdził, że wyższa częstotliwość odświeżania przynosi realną przewagę – pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne celowanie oraz natychmiastową reakcję spustu. OnePlus podobno intensywnie pracuje z twórcami gier, by zapewnić wsparcie dla 165 FPS w popularnych tytułach, takich jak Call of Duty Mobile, League of Legends Mobile czy Clash of Clans.

Czytaj też: Nowy wymiar płynności. OnePlus 13 otrzymuje nową wersję OxygenOS 15 z albumem Map i dawką prywatności

Nowy flagowiec OnePlus może podbić serca graczy

Nikogo nie zdziwi fakt, że smartfon zostanie wyposażony w najnowszy, flagowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wczesne testy wydajności, które wyciekły do sieci, pokazują, że ten chipset ma ogromny potencjał:

Wydajność CPU – w testach syntetycznych Snapdragon 8 Elite Gen 5 ponoć wyraźnie deklasuje układy konkurencji, w tym Apple A19 Pro (z iPhone 17 Pro) oraz Dimensity 9500.

Wydajność GPU – choć w teście 3DMark Steel Nomad Light ustępuje nieco Dimensity 9500, nadal pozostawia w tyle układ A19 Pro.

Wyniki z Geekbench 6 dla OnePlus 15 z 16 GB RAM są intrygująco wysokie, przewyższając nawet wyniki osiągnięte przez konkurencyjny Xiaomi 17 Pro Max, pomimo zastosowania tego samego procesora. Może to sugerować, że OnePlus zastosował lepszą optymalizację oprogramowania lub bardziej zaawansowany system chłodzenia parowego (vapor cooling). Smartfon ma działać na Androidzie 16 (globalnie z OxygenOS 16).

Czytaj też: Koniec epoki FuntouchOS. Vivo wprowadzi OriginOS na rynek globalny

Co jeszcze zaoferuje ten model?

Jak to zwykle bywa, przed premierą dostaliśmy na tyle dużo przecieków, że nawet bez wspomnianej recenzji możemy zapoznać się z jego dokładną specyfikacją. Ta natomiast obejmuje potężną baterię 7000 mAh, wspierającą szybkie ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 50 W. Po stronie fotografii aparat główny ma być wspomagany technologią Detail Max engine. Do dyspozycji będzie 50-megapikselowa jednostka główna (1/1.56 cala, f/1.6, OIS), teleobiektyw peryskopowy Samsung JN5 z 3x zoomem optycznym oraz moduł ultraszerokokątny.

Czytaj też: Globalna premiera HyperOS 3. Sprawdź, kiedy nowy system trafi na Twój smartfon

OnePlus 15 zapowiada się na flagowca bez kompromisów, który na pewno podbije serca klientów na całym świecie. Oprócz potężnej specyfikacji producent postawi również na wydajność oraz optymalizację. Pod znakiem zapytania pozostaje jedynie cena i data premiery. W Chinach ma ona nastąpić w październiku, a na globalny rynek flagowiec ma trafić w okolicach listopada/grudnia.