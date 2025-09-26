Nowy wymiar płynności. OnePlus 13 otrzymuje nową wersję OxygenOS 15 z albumem Map i dawką prywatności

Podsumowanie artykułu . . .

Jednym z najbardziej zauważalnych ulepszeń w nowym OxygenOS 15 jest poprawa ogólnego doświadczenia wizualnego. OnePlus popracował nad animacjami, zwłaszcza podczas interakcji z powiadomieniami na ekranie blokady. Dotykanie „Live Alerts” czy zwykłych powiadomień ma być teraz bardziej płynne i naturalne.

Największą innowacją, która z pewnością ucieszy miłośników fotografii, jest wprowadzenie albumu mapowego. Ta funkcja pozwala użytkownikom na oglądanie wszystkich zdjęć posiadających dane lokalizacyjne bezpośrednio na mapie. To fantastyczny sposób na wizualne przypomnienie sobie wakacyjnych podróży czy ważnych wydarzeń.

Poprawiono także zarządzanie zdjęciami prywatnymi. Zdjęcia przeniesione z albumu prywatnego z powrotem do publicznego będą teraz wracać do swoich pierwotnych folderów. Oznacza to, że łatwiej je będzie odnaleźć bez konieczności chaotycznego przeszukiwania całej galerii. Zwiększono również elastyczność ustawień prywatności, umożliwiając zmianę hasła prywatności na podstronach „Private Safe” oraz w „Locked album” w aplikacji Zdjęcia.

OnePlus zadbał również o świadomą kontrolę nad czasem spędzanym z telefonem. W sekcji zarządzania aplikacjami w Phone Managerze dodano opcję wyświetlania dziennego i tygodniowego czasu pracy ekranu. Dzięki temu użytkownicy mają lepszy wgląd w swoje nawyki cyfrowe i mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące używania smartfona.

Oprócz tego, wprowadzono usprawnienia w aplikacji IR Remote, która służy do sterowania urządzeniami za pomocą podczerwieni. Nowy układ przycisków na panelu sterowania ma być bardziej intuicyjny i łatwiejszy w obsłudze. Ważnym aspektem każdej aktualizacji jest oczywiście bezpieczeństwo. OxygenOS 15.0.0.862 zawiera najnowszą, wrześniową łatkę bezpieczeństwa Androida, co zwiększa ochronę systemu przed nowymi zagrożeniami. Regularne aktualizacje zabezpieczeń to konieczność w dzisiejszych czasach, choć nie zawsze idą w parze ze stabilnością systemu.

Jak to często bywa z nowymi wersjami oprogramowania, nie obyło się bez początkowych trudności

Niektórzy użytkownicy zgłaszają kłopoty z działaniem aparatu, szczególnie w trybie 3x zoom i portretowym. Pojawiają się również informacje o problemach z ładowaniem przez port USB-C po restarcie urządzenia oraz o szybszym niż zwykle rozładowywaniu baterii. Co ciekawe, część społeczności proponuje dość nietypowe rozwiązanie – instalację Android Beta 16 z późniejszym powrotem do stabilnej wersji. Według tych doniesień, taki zabieg może wydłużyć czas pracy na baterii z około 5-6 do nawet 9-10 godzin. Warto jednak podchodzić do takich metod z rezerwą, ponieważ nie są one oficjalnie wspierane przez producenta i nie u każdego dobrze zadziałają.

Nowa aktualizacja OxygenOS pokazuje, że OnePlus ciągle pracuje nad udoskonaleniem swojego systemu. Wprowadzone zmiany są raczej ewolucyjne niż rewolucyjne, co może nieco rozczarować osoby oczekujące przełomowych funkcji. Z drugiej strony, takie stopniowe usprawnienia często przekładają się na większą stabilność.