Te smartfony już dostały stabilną wersję One UI 8. Twój model jest na liście?

Po lekkim rozczarowaniu, jakim były znaczne opóźnienia przy One UI 7, Samsung zdecydowanie wrócił na właściwe tory. Po tym, jak w połowie miesiąca aktualizacja trafiła do Galaxy S25, firma znacznie przyspieszyła tempo, udostępniają ją także na wybranych smartfonach ze średniej półki, a lista stale się poszerza. Na ten moment obejmuje:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold SE (Special Edition)

Galaxy A56

Galaxy A36

Należy pamiętać, że wdrażanie aktualizacji odbywa się partiami. Jeśli twój model znajduje się na liście, ale nie otrzymałeś jeszcze powiadomienia, nie martw się – aktualizacja powinna dotrzeć do ciebie w ciągu najbliższych dni. Możesz także sprawdzić jej dostępność ręcznie, wchodząc w Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

One UI 8 to spora aktualizacja, która wymaga pobrania pakietu o rozmiarze kilku gigabajtów. Pamiętajcie więc, aby pobierać ją przez sieć Wi-Fi i upewnijcie się, że poziom naładowania baterii wynosi co najmniej 30%. Instalacja może zająć więcej czasu niż standardowe aktualizacje zabezpieczeń. Lepiej zaplanować ją na moment, kiedy nie będziemy potrzebować smartfona przez dłuższą chwilę.

Co dokładnie nowego wnosi One UI 8?

Ulepszona sztuczna inteligencja — Samsung poprawił swoje AI, dodając multimodalne funkcje. Teraz asystent ma lepiej rozumieć kontekst na ekranie, a użytkownicy mogą ograniczyć działanie AI do przetwarzania danych tylko na urządzeniu.

Nowy interfejs (UI) – system dostosowuje się do różnych typów urządzeń, od smartfonów po tablety i składane telefony.

Now Bar — w One UI 8 pasek Now Bar jest dostępny dla programistów, co ma sprawić, że stanie się on bardziej użyteczny i kontekstowy.

Inteligentniejsze przypomnienia — aplikacja Przypomnienia zyskała nowy wygląd, a Rutyny można teraz zintegrować z Kalendarzem i Samsung Notes.

Usprawnienia w Quick Share — przekazywanie plików stało się jeszcze prostsze dzięki nowym skrótom.

Bluetooth Audio — Samsung wprowadza Auracast, który pozwala wielu urządzeniom Galaxy Buds dołączyć do jednego strumienia audio.

Bezpieczeństwo i DeX — ulepszono Knox Vault w celu lepszej ochrony danych, a tryb DeX staje się bardziej spójnym środowiskiem, przypominającym komputer stacjonarny.

Niestety, dla niektórych modeli One UI 8 jest zwiastunem końca

Chociaż One UI 8 to świetna wiadomość dla wielu, dla niektórych urządzeń jest to ostatnia duża aktualizacja. Poniższe modele otrzymają One UI 8 jako swoją ostatnią dużą wersję systemu, choć wciąż będą otrzymywać mniejsze poprawki i łaty bezpieczeństwa: