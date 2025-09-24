Te smartfony już dostały stabilną wersję One UI 8. Twój model jest na liście?

Aktualizacja One UI 8 jest obecnie wdrażana na kilkanaście modeli Galaxy
Po lekkim rozczarowaniu, jakim były znaczne opóźnienia przy One UI 7, Samsung zdecydowanie wrócił na właściwe tory. Po tym, jak w połowie miesiąca aktualizacja trafiła do Galaxy S25, firma znacznie przyspieszyła tempo, udostępniają ją także na wybranych smartfonach ze średniej półki, a lista stale się poszerza. Na ten moment obejmuje:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold SE (Special Edition)
- Galaxy A56
- Galaxy A36
Należy pamiętać, że wdrażanie aktualizacji odbywa się partiami. Jeśli twój model znajduje się na liście, ale nie otrzymałeś jeszcze powiadomienia, nie martw się – aktualizacja powinna dotrzeć do ciebie w ciągu najbliższych dni. Możesz także sprawdzić jej dostępność ręcznie, wchodząc w Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.
One UI 8 to spora aktualizacja, która wymaga pobrania pakietu o rozmiarze kilku gigabajtów. Pamiętajcie więc, aby pobierać ją przez sieć Wi-Fi i upewnijcie się, że poziom naładowania baterii wynosi co najmniej 30%. Instalacja może zająć więcej czasu niż standardowe aktualizacje zabezpieczeń. Lepiej zaplanować ją na moment, kiedy nie będziemy potrzebować smartfona przez dłuższą chwilę.
Co dokładnie nowego wnosi One UI 8?
- Ulepszona sztuczna inteligencja — Samsung poprawił swoje AI, dodając multimodalne funkcje. Teraz asystent ma lepiej rozumieć kontekst na ekranie, a użytkownicy mogą ograniczyć działanie AI do przetwarzania danych tylko na urządzeniu.
- Nowy interfejs (UI) – system dostosowuje się do różnych typów urządzeń, od smartfonów po tablety i składane telefony.
- Now Bar — w One UI 8 pasek Now Bar jest dostępny dla programistów, co ma sprawić, że stanie się on bardziej użyteczny i kontekstowy.
- Inteligentniejsze przypomnienia — aplikacja Przypomnienia zyskała nowy wygląd, a Rutyny można teraz zintegrować z Kalendarzem i Samsung Notes.
- Usprawnienia w Quick Share — przekazywanie plików stało się jeszcze prostsze dzięki nowym skrótom.
- Bluetooth Audio — Samsung wprowadza Auracast, który pozwala wielu urządzeniom Galaxy Buds dołączyć do jednego strumienia audio.
- Bezpieczeństwo i DeX — ulepszono Knox Vault w celu lepszej ochrony danych, a tryb DeX staje się bardziej spójnym środowiskiem, przypominającym komputer stacjonarny.
Niestety, dla niektórych modeli One UI 8 jest zwiastunem końca
Chociaż One UI 8 to świetna wiadomość dla wielu, dla niektórych urządzeń jest to ostatnia duża aktualizacja. Poniższe modele otrzymają One UI 8 jako swoją ostatnią dużą wersję systemu, choć wciąż będą otrzymywać mniejsze poprawki i łaty bezpieczeństwa:
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy M05
- Galaxy F14
- Galaxy F05
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+