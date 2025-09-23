Słynna funkcja Quick Share przejdzie ważną zmianę w One UI 8.5

Podsumowanie artykułu . . .

Quick Share w One UI 8.5

Nadchodząca aktualizacja przyniesie istotne modyfikacje w funkcji Quick Share, która jest jednym z filarów ekosystemu Galaxy. Co prawda narzędzie nie przejdzie rewolucji w działaniu, ale zostanie gruntownie odświeżona wizualnie. Najnowsze przecieki pokazują, że Samsung wprowadza do niej kosmetyczne zmiany, które nadają jej świeży wygląd.

Zmiany wizualne są zgodne z nowym językiem projektowania One UI, o którym wspominałam już w poprzednim artykule. Pasek nawigacji zostanie zastąpiony elementami w kształcie pigułki, co sprawi, że interfejs będzie bardziej spójny i nowoczesny. Wygląd ma być czystszy i bardziej uporządkowany, co ma na celu uprościć proces udostępniania plików na pobliskie urządzenia.

Te zmiany wizualne to tylko część większej aktualizacji One UI 8.5, która przyniesie też inne, istotne nowości, takie jak odświeżony ekran startowy, ulepszoną aplikację Ustawienia oraz nowy design dla aplikacji Telefon i Galaxy Themes. Samsung ma również wprowadzić inteligentnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który będzie automatycznie odrzucać połączenia od spamerów, co znacząco wpłynie na komfort użytkowania.

Na tym nie koniec, bo gigant szykuje dla nas jeszcze kilka innych usprawnień:

Poprawki dla Auto Blocker mają rozwiązać problemy zgłaszane przez użytkowników związane z blokowaniem niechcianych aplikacji.

Samsung planuje również przywrócenie pełnej funkcjonalności aplikacji Pogoda, co świadczy o tym, że producent wsłuchuje się w głos społeczności.

Jedną z ciekawszych zapowiedzi jest funkcja ochrony przed padaczką światłoczułą, która pokazuje, że producenci zaczynają brać pod uwagę aspekty zdrowotne.

Galaxy AI kontra Apple Intelligence. Różne podejścia do sztucznej inteligencji

Samsung rozwija swój ekosystem Galaxy AI jako alternatywę dla rozwiązania Apple’a. Podstawowa różnica polega na filozofii – podczas gdy rywal skupia się na integracji w ramach własnego środowiska, Samsung stawia na współpracę z zewnętrznymi usługami. Galaxy AI oferuje już teraz zaawansowane funkcje w kilku kluczowych obszarach. Automatyczne podsumowywanie treści, zaawansowana edycja obrazów, transkrypcja głosu czy tłumaczenia to tylko niektóre z dostępnych możliwości. Kolejne aktualizacje będą przynosić rozszerzenia tych funkcji i kolejne narzędzia.

Chociaż w One UI 8 nie ma ich aż tak wiele, wersja 8.5 wprowadzi tego więcej, ale nie powinno to nikogo dziwić, bo pojawi się w pierwszej kolejności we flagowej serii Galaxy S26. Samsung zawsze zostawia większe ulepszenia dla tych modeli, by przyciągnąć do nich jeszcze większą uwagę. Nie inaczej będzie również w przyszłym roku. Zmiany w Quick Share, choć kosmetyczne, są kolejnym dowodem na to, że One UI 8.5 będzie bardzo znaczącą aktualizacją. Samsung dąży do spójności wizualnej i funkcjonalnej, co z pewnością zostanie docenione przez użytkowników. Ujednolicony design, bardziej intuicyjne układy i inteligentne funkcje oparte na AI sprawiają, że oczekiwanie na One UI 8.5 jest jak najbardziej uzasadnione.