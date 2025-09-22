One UI 8.5 z rewolucyjnymi zmianami. Samsungowi nie brakuje pomysłów na nowości

Podsumowanie artykułu . . .

One UI 8.5 ujawnia swoje sekrety. Wizualne zmiany w aplikacjach systemowych

Deweloperowi znanemu jako @Feruzbek_101 udało się uruchomić wczesną wersję beta nowego systemu na starszym modelu Galaxy S21+. Nagranie pokazuje sporo interesujących modyfikacji w kluczowych aplikacjach, w tym w Ustawieniach, Galaxy Themes i Studio Editor. Najbardziej rzuca się w oczy nowy ekran startowy z kolorowym logo One UI 8.5 i gradientami. To wyraźne odejście od dotychczasowego minimalistycznego stylu, co może świadczyć o zmianie filozofii designu u Samsunga. Ciekawe, czy użytkownicy zaakceptują ten bardziej „barwny” kierunek.

Jednak to aplikacja Ustawienia przejdzie największą metamorfozę. Pasek wyszukiwania został przeniesiony na dół ekranu, co powinno ułatwić obsługę jedną ręką. Wszystkie elementy interfejsu zyskują subtelne cienie, dodające wrażenia głębi. Przycisk powrotu teraz unosi się nad treścią, co przypomina nieco rozwiązania znane z iOS.

Sekcja Pielęgnacja urządzenia została całkowicie przeprojektowana na system kart, który lepiej prezentuje stan smartfona. Tymczasem aplikacja Telefon może stracić tradycyjny układ z trzema zakładkami na rzecz designu w kształcie pigułki. Zmodyfikowana wersja beta One UI 8.5 na Galaxy S21+ sugeruje, że Samsung chce maksymalnie wykorzystać przestrzeń ekranu.

Na tym nie koniec, bo inny przeciek ujawnił nam, że Samsung szykuje kolejną ciekawą nowość – zaawansowanego asystenta sztucznej inteligencji do filtrowania niechcianych połączeń. To ewolucja obecnej funkcji Bixby Text Call, ale działająca w bardziej autonomiczny sposób. System samodzielnie odbiera podejrzane numery, przeprowadza rozmowę z dzwoniącym i prezentuje transkrypcję użytkownikowi.

Nowy asystent pyta dzwoniących o tożsamość i cel rozmowy, a cała konwersacja jest wyświetlana w formie tekstowej. Dzięki temu można podjąć świadomą decyzję o odebraniu połączenia bez konieczności bezpośredniego kontaktu ze spamem. Zaawansowany asystent AI do automatycznego filtrowania połączeń spamowych ma działać równolegle z istniejącymi rozwiązaniami, oferując większą elastyczność.

Funkcja ta może się szczególnie przydać w połączeniu z trybem Nie przeszkadzaj. Asystent automatycznie przejmie wtedy połączenia, zapewniając, że ważne telefony nie zostaną przeoczone, a spam zostanie skutecznie odfiltrowany. Brzmi bardzo obiecująco, ale ciekawe, czy poradzi sobie z polskimi spamerami z fotowoltaiki i innych „rewolucyjnych programów”.

Na premierę tej wersji systemu poczekamy do przyszłego roku

One UI 8.5 jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju, co oznacza, że prezentowane funkcje mogą jeszcze ulec zmianom. Samsung planuje oficjalną premierę systemu na początek 2026 roku wraz z serią Galaxy S26, dlatego nikogo raczej nie dziwi ilość dużych zmian – musi ich być sporo, by jeszcze podkręcić nowe flagowce. Na razie przecieki pokazują, że gigant nie tylko odświeża interfejs, ale także stawia na zaawansowane funkcje oparte na AI. Zmiany w designie, w tym przeniesienie paska wyszukiwania na dół i nowoczesne, pływające elementy, są odpowiedzią na potrzeby użytkowników i mają ułatwić obsługę jedną ręką. Automatyczny asystent do blokowania spamu to z kolei niezwykle praktyczna funkcja, która może znacząco poprawić codzienny komfort korzystania ze smartfona.